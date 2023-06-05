Відео про початок контрнаступу з'явилося 4 червня

У тимчасово окупованому Криму в ефірі кількох російських кабельних телеканалів показали відеоролик Міністерства оборони, оприлюднений 4 червня. Відео те, що Україна не буде оголошувати про початок контрнаступу, в Криму показали у неділю, 4 червня, повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

На відео, опублікованих росіянами та окупаційною владою у Криму видно, як на російських телеканалах транслюють ролик про ЗСУ. Зокрема, відео про контрнаступ показували на російських телеканалах «Россия 24» та «Пятница».

«Кібербавовна у Криму. Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, 11 травня хакери зламали доступ до російських веб-камер у публічних місцях та запустили для росіян звернення президента Володимира Зеленського. Спочатку в російських містах пролунала повітряна тривога, а потім Володимир Зеленський закликав росіян рятуватися. Після звернення у динаміках пролунала пісня «Ой у лузі червона калина».