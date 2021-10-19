Харківська міська рада подарувала українським паралімпійцям, в яких відсутній зір, книги та квитки в зоопарк. Про це повідомила чемпіонка Паралімпіади-2020 в Токіо Марина Литовченко у Facebook.

Вона розповіла, що після повернення з Токіо паралімпійці спершу зустрілися з виконувачем обов’язків глави Харківської ОДА Олександром Скакуном і главою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко, які «за найвищі досягнення» вручили спорстменам квіти і павербанки.

Після цього відбулася зустріч із виконувачем обов’язків міського голови Харкова Ігорем Тереховим. Після неї, як розповідає спортсменка, чиновники міської ради нагородили незрячих паралімпійців квитками в зоопарк та книгами про Харків.

«Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав. Знаєте, дискримінації тут взагалі "немає", адже висновок лише один напрошується: паралімпійців взагалі не потрібна підтримка від міста і області, адже вони самі "забезпечені" громадяни нашого міста. А що з приводу здоров’я, хіба у них є проблеми зі здоров’ям? Звичайно, відповідь очевидна, зі здоров'ям все прекрасно, значить, їм не потрібна реабілітація після ігор, їм не потрібні на це фінансові кошти та інше... та й у відпочинку вони не потребують, адже взагалі "не паряться" на Паралімпійських Іграх...», ­­– написала Литовченко.

Українські спортсмени завершили виступи на Паралімпійських іграх у Токіо 5 вересня. У підсумку наша збірна здобула 98 медалей і посіла шосте місце у медальному заліку. Наші спортсмени завоювали 27 бронзових, 47 срібних та 24 золотих медалей.

Четверо українських спортсменів встановили світові та паралімпійські рекорди. Зокрема, плавець Максим Крипак, який став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо, встановив рекорди у комплексному плаванні на 200 метрів та вільним стилем на 100 метрів.