Харківський екс-чиновник на Lexus протаранив ВАЗ: троє літніх людей загинули

Харківський екс-чиновник на Lexus протаранив ВАЗ

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю екс-чиновника Харківської міськради загинули троє літніх людей. Агенція УНІАН повідомила, що ДТП скоїв екс-головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, проти якого раніше відкрили кримінальне провадження за земельні махінації.

Аварія сталася в неділю, 19 серпня, поблизу села Піщане Вовчанського району. За інформацією поліції, на автошляху «Харків – Вовчанськ» зіткнулися автомобілі Lexus і ВАЗ. Від отриманих травм 77-річний водій та 63-річна пасажирка ВАЗ загинули на місці. Ще одна 74-річна пасажирка ВАЗ померла у кареті швидкої допомоги.

Сам 64-річний Чечельницький отримав забій грудної клітини. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

В коментарі УНІАН Чечельницький назвав інцидент «величезною неприємністю» і відмовився від подальших коментарів.

«Це величезна неприємність. Я не можу зараз говорити, вибачте, будь ласка», - сказав екс-чиновник, після чого поклав слухавку.

Нагадаємо, увечері в неділю ДТП за участю позашляховика сталася на Київщині – у ній загинули четверо людей.