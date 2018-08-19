Четверо людей загинули внаслідок зіткнення позашляховика з легковиком на Київщині

Ввечері у неділю, 19 серпня, на Новоірпінській трасі, що на північний захід від Києва, зіштовхнулися два легкові автомобілі. Позашляховик Suzuki рухався зі сторони Ірпеня, тоді як з боку Києва їхав Citroën. В один момент водій Suzuki вирішив розвернутись через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому Citroën. Як наслідок, він влетів йому у бік, повідомило «Еспресо TV».

Від потужного удару уламки розлетілись на десятки метрів, а учасників аварії приїхали вирізати з понівечених автівок рятувальники.

За допомогою бензопили свідки аварії самі намагались витягти водія Citroën, який на той момент ще був живим. Проте вони не встигли цього зробити, оскільки отримані травми виявилися несумісні з життям.

Внаслідок аварії на місці загинуло четверо людей, ще трьох у вкрай важкому стані забрала швидка допомога.

На місце прибули рятувальники, медики та слідчі, які встановлюють обставини трагедії.