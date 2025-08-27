Благодійний фонд «Із янголом на плечі» спільно з управлінням освіти ЛМР організовує доброчинну акцію до 1 вересня для збору коштів важкохворому трирічному львів’янину Марчикові Гладишу. У межах акції фонд пропонує батькам школярів та дошкільнят Львова і Львівщини кошти за одну квітку передати на лікування хлопчика.

У Марка важка генетична хвороба – м'язова дистрофія Дюшена. Через неї тіло дитини слабшає з кожним днем, а з часом може стати повністю нерухомим (втрачається навіть здатність ковтати і дихати). Від цієї недуги є ліки, щоправда, найдорожчі у світі – препарат Elevidys вартістю 122 млн грн. Завдяки небайдужим людям уже вдалося зібрати 11% від необхідної суми – понад 14 млн грн. Часу на збір коштів залишилось обмаль, оскільки головною умовою ефективності ліків є їх своєчасне введення.

«Просимо усіх небайдужих доєднатися до акції "Хай життя Марчика розквітне" та на День знань зібрати й передати кошти на рахунок фонду на лікування хлопчика. У коментарях вказуйте назву класу і школи, які беруть участь у благодійній акції», – говорить директор благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.

До слова, у вересні 2021 року така ж ініціатива з нагоди 1 вересня для лікування Вікторії Полюги зібрала 1,7 млн грн.

Додамо, що в серпні Юрій Федечко оголосив «Марафон на мільйон», під час якого щоденно долав пішки рекордні відстані задля привернення уваги до збору на лікування Марка Гладиша. Завдяки такій ініціативі вдалося акумулювати близько пів мільйона гривень.

Реквізити для підтримки Марка Гладиша:

БО «Із янголом на плечі» БФ

АТ КБ «ПриватБанк»

Номер рахунку: UA16 305299 00000 26000031042632

ЄДРПОУ/ІПН: 41411833

Призначення платежу: Благодійний внесок На лікування Марка Гладиша

Картка ПриватБанку: 5169 3305 2176 1400 (лише для користувачів Приват24)

Лікпей: https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i76797982848

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/9ygNbx9oSZ

Призначення: Благодійний внесок на лікування Марка Гладиша