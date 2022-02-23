До Європи поїдуть 20 відібраних комісією хмельничан

На сесії Хмельницької міської ради затвердили положення про конкурсний відбір молоді на навчальну поїздку Європою. На цю подорож витратять 20 тис. євро, які Хмельницький отримав від Парламентської Асамблеї Ради Європи за поширення європейських ідеалів. У поїздку відберуть 20 кандидатів. Участь у конкурсі можуть взяти усі охочі мешканці Хмельницької громади віком від 18 до 35 років.

«Здобувши Приз Європи, ми окрім відзнак, отримали премію 20 000 євро, яку маємо використати на стажування нашої молоді в Європі. Для того, аби це було максимально справедливо, ми вирішили провести конкурсний відбір. Виокремлюємо низку номінацій і будемо проводити конкурс за заявками. Це буде 20 молодих людей. Вік кандидатів для участі у конкурсному відборі – від 18 до 35 років. Володіння англійською мовою не нижче рівня В1, що підтверджується відповідним документом (сертифікат, диплом, посвідчення тощо)», – написав у себе на сторінці в Facebook міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Як ідеться у рішенні, переможців конкурсу відбиратиме конкурсна комісія після розгляду конкурсних анкет. Кандидати для участі в навчальній поїздці повинні мати вік від 18 до 35 років, володіти англійською мовою не нижче рівня В1. Усі учасники на момент участі у конкурсному відборі повинні мати закордонний паспорт; візу (за необхідності), сертифікати повного курсу вакцинації, визнаними в Європейському Союзі вакцинами; документ, що підтверджує рівень володіння англійською мовою (сертифікат, диплом, посвідчення тощо); заяву про присутність або відсутність в складі комісії близьких осіб.