Хмельниччина виділила на потреби тероборони області майже 5 млн грн

Хмельницька обласна рада у вівторок, 15 лютого, на позачерговій сесії виділила 4,84 млн грн для потреб територіальної оборони Хмельниччини. Основним розпорядником коштів буде Хмельницька облдержадміністрація. За це рішення під час засідання одноголосно проголосували депутати обласної ради.

«Сьогодні розбудова та належне забезпечення підрозділів територіальної оборони на Хмельниччині – це наш безпосередній обов’язок, адже вони є однією з ключових ланок обороноздатності держави. Саме зараз, в умовах складної внутрішньо-політичної ситуації та перед загрозою російської агресії, маємо зробити все, аби сили тероборони мали змогу виконувати свою задачу та дати відсіч будь-яким загрозам», – наголосив перший заступник голови ОДА Сергій Тюрін.

Як поінформував директор департаменту фінансів ОДА Сергій Пенюшкевич, депутатам запропоновали шляхом перерозподілу коштів обласного бюджету виділити на потреби функціонування частин та підрозділів тероборони області 4,84 млн грн. З них 2,935 млн грн спрямують на виконання заходів обласної програми «Територіальна оборона на 2022-2024 роки». Ще 1,905 млн грн мають бути спрямовані для виконання заходів цільової програми захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2019-2023 роки.

Гроші виділили з резервного фонду. На них забезпечать особовий склад частин та підрозділів територіальної оборони Хмельницької області предметами військового майна і спорядження, для підтримання боєготовності та виконання завдань покладених на формування, реконструкцію приміщень.