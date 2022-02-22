Хмельничанам розкажуть, як поводитись у надзвичайних ситуаціях

У Хмельницькому розпочнуться навчання з тероборони та цивільного захисту, на яких всі охочі отримають знання з домедичної допомоги та поводження зі зброєю. Заняття відбуватимуться одразу на п`яти різних локаціях в різних мікрорайонах міста. У суботу, 26 лютого, заняття відбуватимуть на стадіонах НВК №10, НВК №6, гімназії №2, у мікрорайоні Озерна містян чекають на стадіоні за адресою Кармелюка, 8, а в Раковому — у спортивному ліцеї, що на Чорновола, 180.

«Нині міська влада закликає людей зберігати спокій. Хмельницький готовий до надзвичайних ситуацій. Зараз розглядають можливості забезпечення містян водою у разі відключення електроенергії. Накопичують паливно-мастильні матеріали, відпрацьовують варіанти забезпечення автономного радіозв’язку між керівниками об’єктів критичної інфраструктури. Також удосконалюють систему оповіщення», — зазначив заступник міського голови Олег Шинкарук.

Зазначимо, що раніше у Хмельницькому перевірили всі захисні споруди. З їхнім переліком можна ознайомитися на спеціальній мапі, що опублікована на сайті міської ради.