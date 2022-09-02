Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозри

Поліція викрила групу з 18 шахраїв, які ошукували українців на продажі автомобілів та інших товарів. Зловмисники розміщували фейкові оголошення про продаж, але після отримання передоплати зникали. Загалом вони обманули понад півсотні українців, спричинивши їм збитків на 5 млн грн. Відомо, що організував банду 54-річний мешканець Хмельницького. Наразі трьом учасникам схеми вручили підозри, їх відправили у СІЗО.

Про викриття злочинної групи стало відомо у п'ятницю, 2 вересня, після повідомлення глави Нацполіції України Ігоря Клименка. Як встановили слідчі, зловмисники розміщували в мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами. Обов’язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ані авто, ані свої гроші замовники не отримували, а після отримання грошей зловмисники більше не виходили на зв'язок.

Злочинну групу організував 54-річний мешканець Хмельницького на етнічній основі. Загалом банда налічувала 18 учасників. Зловмисники ошукали понад півсотні українців з Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей. Серед потерпілих також близько десяти військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.

За попередніми підрахунками, збитки перевищують 5 мільйонів гривень.

«За місцями проживання фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та п'ять преміум автомобілів», — повідомив Ігор Клименко.

Наразі трьом членам злочинної групи вже повідомили про підозру у порушенні ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, скоєне організованою злочинною групою). Суд відправив їх під варту в СІЗО. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення.