Хмельницький політехнічний коледж став лауреатом європейської премії TES Awards 2026

Хмельницький політехнічний фаховий коледж став одним із переможців щорічної європейської премії TES Awards 2026 (The Entrepreneurial School Awards). Нагороду заснувала міжнародна мережа Junior Achievement Europe, яка відзначає заклади освіти за найкращі практики розвитку підприємницьких навичок. Про це у п'ятницю, 17 липня, повідомило Міністерство освіти і науки України.

У коледжі підприємницьку освіту розвивають завдяки курсу «Компанія» від програми Junior Achievement Ukraine. У ньому беруть участь студенти економічних і технічних спеціальностей. За три роки понад 100 студентів створили 11 навчальних мінікомпаній екологічного та соціального спрямування, серед яких Motor Bee, «Меза», LexiQuest, ReKryshka та PocketFilter.

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Під час визначення переможців журі оцінювало наявність стратегії розвитку підприємницьких навичок, рівень залучення викладачів і студентів, співпрацю з громадою та бізнесом, ефективність використання ресурсів і участь у міжнародних освітніх програмах.

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Представники Хмельницького політехнічного фахового коледжу

У Міністерстві освіти зазначили, що коледж системно впроваджував підприємницьку освіту за європейськими стандартами. Зокрема, заклад розвивав екосистему JA Ukraine, увійшов до п'ятірки найкращих установ України з фінансової грамотності за програмою Національного банку, долучався до міжнародних онлайн-хакатонів Foodathon і Global Innovation Camp, а також забезпечував підготовку викладачів за сучасними європейськими методиками.

У МОН наголошують, що реалізація таких проєктів дає студентам можливість здобути практичний досвід у підприємництві ще під час навчання.