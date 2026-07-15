Виконувати роль асистента можуть батьки чи інші представники студента

У професійних коледжах студенти з особливими освітніми потребами зможуть навчатися разом з асистентом – і на заняттях, і під час практичної підготовки. МОН затвердило положення, яке визначає, як організувати таку підтримку. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

«Асистент допомагає з тим, що для когось стає щоденним бар'єром у навчанні: пересуванням, орієнтуванням у просторі, спілкуванням, самообслуговуванням. Він стежить за станом здоров'я студента, інформує коледж про його потреби, а якщо трапляється булінг – повідомляє керівництво і допомагає припинити такі ситуації», – пише міністр освіти.

Виконувати роль асистента можуть батьки чи інші законні представники студента, уповноважена ними людина або соціальний працівник. Асистент — звична частина інклюзивного навчання у школах. Тепер таку саму підтримку врегульовано й у професійній освіті: молода людина, яка потребує супроводу, зберігає його після школи й може опанувати обрану професію.

«Це частина послідовної роботи над безбар'єрним освітнім середовищем, щоб потреба в підтримці не ставала перешкодою для здобуття професії та самостійного життя», – додає міністр.

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У МОН повідомили, що для того аби залучити асистента до навчання студента, один із батьків або інший законний представник має подати заяву. Також необхідний висновок інклюзивно-ресурсного центру, у якому зазначено потребу в асистенті.

Після цього між асистентом і закладом професійної освіти укладають договір про його участь в освітньому процесі. Перед початком роботи асистент проходить спеціальну підготовку тривалістю не менше ніж 15 годин і медичний огляд, після чого керівник закладу видає наказ про його допуск до освітнього процесу.