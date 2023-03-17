Хмельницький суд призначив три роки тюрми солдату за залишення військової частини
Військовий пояснив, що не питав дозволу на поїздку додому, бо «не знав, хто його командир»
Хмельницький суд призначив три роки тюрми солдату, який на чотири місяці поїхав з військової частини. У суді чоловік пояснив, що поїхав додому через те, що в його матері погіршився стан здоров'я, а дозволу ні в кого не питав, бо «не знав, хто його командир».
Зазначимо, що солдат проходив військову службу в одній з військових частин на посаді водія. Але 8 липня 2022 року чоловік без дозволу поїхав додому в іншу область. Повернувся самостійно він лише за чотири місяці після цього, 21 листопада 2022 року.
У суді обвинувачений пояснив, що напередодні йому подзвонила мати й сказала про погіршення стану здоров’я, тому зранку він сів на автобус і поїхав додому. Дозволу ні в кого не питав, бо не знав, хто його командир. Запевнив, що не переховувався, хотів підлікуватися в госпіталі й повернутися на службу.
Ярмолинецький райсуд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України) та призначив п'ять років ув'язнення. Щоправда, суд звільнив його від відбування покарання і обмежився лише трьома роками іспитового терміну.
Це рішення в апеляційному суді оскаржив прокурор. Про рішення апеляційної інстанції стало відомо у п'ятницю, 17 березня, після повідомлення прес-служби Хмельницького апеляційного суду.
«Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора: скасував вирок Ярмолинецького районного суду в частині призначеного покарання обвинуваченому у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану та ухвалив новий – засудив його до 3 років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.