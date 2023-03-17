Хмельницький суд призначив три роки тюрми солдату, який на чотири місяці поїхав з військової частини. У суді чоловік пояснив, що поїхав додому через те, що в його матері погіршився стан здоров'я, а дозволу ні в кого не питав, бо «не знав, хто його командир».

Зазначимо, що солдат проходив військову службу в одній з військових частин на посаді водія. Але 8 липня 2022 року чоловік без дозволу поїхав додому в іншу область. Повернувся самостійно він лише за чотири місяці після цього, 21 листопада 2022 року.

У суді обвинувачений пояснив, що напередодні йому подзвонила мати й сказала про погіршення стану здоров’я, тому зранку він сів на автобус і поїхав додому. Дозволу ні в кого не питав, бо не знав, хто його командир. Запевнив, що не переховувався, хотів підлікуватися в госпіталі й повернутися на службу.

Ярмолинецький райсуд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України) та призначив п'ять років ув'язнення. Щоправда, суд звільнив його від відбування покарання і обмежився лише трьома роками іспитового терміну.

Це рішення в апеляційному суді оскаржив прокурор. Про рішення апеляційної інстанції стало відомо у п'ятницю, 17 березня, після повідомлення прес-служби Хмельницького апеляційного суду.

«Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора: скасував вирок Ярмолинецького районного суду в частині призначеного покарання обвинуваченому у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану та ухвалив новий – засудив його до 3 років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.