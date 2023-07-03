Службовці забороняли знімати на відео інцидент

Хмельницький обласний центр комплектування [колишній військкомат] проводить службову перевірку у зв'язку зі скандалом у місті Деражня. У соцмережах з'явилося відео, як чоловіки у військовій формі заходять на подвір'я, а потім і до будинку попри протести його мешканця.

Зазначимо, що відео опублікували 2 липня у декількох Telegram-каналах. Запис розпочинається вже у розпал конфлікту: на ньому видно, як службовці обурюються тим, що чоловік знімає інцидент на відео і заявляють, що він не має права знімати військових.

Незважаючи на протести чоловіка, один з них зайшов у будинок. Представився він «майором міліції» та зазначив, що «на час воєнного стану обмежуються права», на що власник помешкання заявив: «Депутатів у армію беріть, а не нас».

«Я тобі ногу зламаю. Давай, надвір. Ти сам зламаєш ногу, споримо? Зламаєш ногу і голову на мотоциклі, як будеш втікати», – заявив чоловік. На цьому відеозапис закінчується.

Наступного дня, 3 липня, на інцидент відреагували у Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зазначено, що в установі будуть проводити службову перевірку щодо одного з військовослужбовців Хмельницького районного центру комплектування.

«Разом з тим звертаємо увагу, що командування Хмельницького ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля. З нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи, у найкоротші терміни будуть встановлені подробиці та прийнято усі необхідні рішення», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що сьогодні заступник міністра Олександр Павлюк пообіцяв жорстку реакцію на «негідну поведінку» співробітників військкоматів.