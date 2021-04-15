Місто Хмельницький отримало найвищу відзнаку ПАРЄ

Адміністративний центр Хмельницької області – місто Хмельницький виграло The 2021 Europe Prize (Приз Європи за 2021 рік). Це престижна нагорода, яку Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) щорічно присуджує місту, що найактивніше популяризує європейські цінності, йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Як повідомляється, до короткого списку конкурсу також увійшли міста Бамберг (Німеччина), Кельце (Польща) і Мюнстер (Німеччина). В Асамблеї зазначили, що у Хмельницькому вподовж року організували низку заходів, спрямованих на просування європейських ідей, до яких залучали й місцеву молодь.

Це, зокрема, спільні програми шкіл, коледжів та університетів з навчальними закладами інших європейських країн, організація «Тижня Європи» у школах, знайомства молоді з історією, культурою і традиціями європейських країн. У ПАРЄ наголосили, що Хмельницький активно співпрацює з 13 своїми містами-побратимами.

Також в Асамблеї додали, що в цьому місті у 2020 році створили унікальний проект: онлайн-платформу, що включає виставки Хмельницького та його міст-побратимів, ознайомлення з інвестиційними можливостями та презентації стратегічних проектів. Ця платформа дозволяє жителям міста знайти корисні контакти.

«Місто постійно прагне до розширення співпраці та встановлення економічного, наукового, технічного й культурного партнерства з новими містами. Воно також дуже стурбоване проблемами довкілля й організовує проекти в цій галузі», – повідомляють в Асамблеї.

А ще у ПАРЄ похвалили Хмельницький за популяризацію європейських свят, зокрема Дня Європи та Європейського дня мов.

Що ще відомо про цей приз?

The Europe Prize заснувала ПАРЄ у 1955 році. Це найпрестижніша нагорода, яку можуть вручити європейському місту за його дії на території Європи. Місто-переможець отримує трофей, медалі, диплом і стипендії, призначені для ознайомчої поїздки місцевої молоді в низку установ Європи.

У 2020 році володарем The Europe Prize стало місто Амії (Франція), у 2019 – Сан-Себастьян (Іспанія), у 2018 – Івано-Франківськ.