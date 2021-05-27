"Захисний" колір фюзеляжу бізнес-джету - опція, за яку треба доплатити

Підрозділ літаків «Хонди» спроєктував та випустив у 2018 році першу модель бізнес-джета – HondaJet Elite. Через три роки японці показали удосконалену версію – Elite S. Вона коштує 5,4 мільйони доларів.

Відома своїми технічними інноваціями компанія Honda стверджує, що цей літак – найефективніший, найтихіший, найшвидший, найвищий у своєму класі та має можливість полетіти найдалі серед конкурентів – 2600 км. В новій версії збільшена дальність польоту та вантажопідйомність.

Літак зберіг унікальну конфігурацію кріплення двигуна та композитний фюзеляж.

HondaJet Elite S може бути пофарбований у кілька кольорів, чим буде суттєво відрізнятись серед різних власників. Замовлення на літак вже приймаються.

Модель Elite S має найбільший у своєму класі салон з міні-кухнею та окремою туалетною кімнатою для власника.

Пілот також не обділений увагою конструкторів – системи автопілоту, зльоту та посадки максимально автоматизовані, з диспетчером можна спілкуватись не лише голосом, а й за допомогою текстових повідомлень. Також знижене навантаження на пілота через покращення системи керування літаком.