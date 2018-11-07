У львів’ян залишилось менше двох місяців, щоб визначитись, хто дбатиме про їхні будинки з січня 2019 року. У рамках всеукраїнської реформи ринку житлових послуг до кінця року багатоквартирні будинки у місті спишуть з балансу ЖЕКів (ЛКП). Оскільки багатоквартирними вважаються будинки, де є більше трьох квартир, то ця реформа стосується майже усіх львів’ян.

ZAXID.NET пропонує своїм читачам ознайомитись з усіма доступними способами управління будинком та обрати варіант, який підійде для їхніх домівок.

ОСББ

Мабуть, найбільш поширеним серед львів’ян є створення ОСББ. Зараз у Львові є понад 1200 ОСББ, мешканці яких вирішили самостійно управляти своїми будинками.

За словами начальника відділу супроводу ОСББ Львівської міськради Сергія Солтиса, створювати ОСББ доцільно у будинках, де проживає близько 100-150 людей. Там є певний фінансовий запас і внески, які сплачуватиме кожна квартира на утримання будинку, не будуть значними. Важливо, що якщо ви живете у будинку, де є кілька під’їздів, то всі вони мають бути об’єднані у одне ОСББ.

Сергій Солтис розповідає, що найчастіше мешканців хвилює чи відремонтує ЖЕК будинок перед створенням ОСББ та скільки грошей доведеться платити за утримання будинку. У ЖЕКів немає обов’язку віддавати на баланс ОСББ відремонтований будинок. Тому з 1 січня 2019 року, коли усі багатоквартирні будинки спишуть з балансу ЖЕКів, це стане проблемою мешканців, які оберуть собі спосіб управління будинком.

Створивши ОСББ(юридичну особу), мешканці самостійно визначають розмір щомісячних внесків на утримання будинку та першочергові проблеми, які потрібно вирішити. ОСББ має свій статут, де прописано права та обов’язки мешканців будинку, печатку, членів та голову правління.

Якщо ви вирішили створити у своєму будинку ОСББ, то разом з однодумцями вам треба об’єднатись у ініціативну групу (щонайменше 3 людини). Після цього вам треба отримати інформацію про усіх власників квартир та нежитлових приміщень, які є у вашому будинку та загальну площу цих приміщень. Цю інформацію ви, наприклад, можете отримати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

До проведення зборів ініціативній групі треба розробити статут ОСББ. Зразок типового статуту, протоколу про створення ініціативної групи та інших документів є на сайті міськради. Усіх власників ви маєте повідомити про проведення зборів, на яких вирішуватимуть питання щодо створення ОСББ.

У ОСББ рішення приймають на загальних зборах, які проводять щонайменше раз на рік. Під час голосування мешканці можуть мати по 1 голосу, або певний відсток голосів. Це прописується у статуті ОСББ.

Зазвичай розмір загальної площі усіх квартир та нежитлових приміщень прирівнюється до 100% голосів. Відтак, кожен співвласник має певну кількість голосів.

Наприклад, якщо загальна площа квартир та нежитлових приміщень у будинку становить 5 тис. м2, а ви володієте квартирою площею 100 м2, то під час голосування у вас є 2% голосів. Рішення на зборах буде прийнято, якщо за нього проголосують понад 50%.

Якщо на зборах ви не набрали необхідну кількість голосів, то протягом 15 днів треба провести письмове опитування співвласників, які не проголосували.

Якщо рішення про створення ОСББ було прийнято (його підтримали власники понад 50% загальної площі усіх квартир), то ОСББ треба офіційно зареєструвати через ЦНАП.

Управляюча компанія

Якщо мешканці не хочуть створювати ОСББ, то вони можуть найняти управляючу компанію (приватну або комунальну), яка обслуговуватиме ваш будинок. Це може бути ЖЕК, який і зараз надає послуги з прибирання чи ремонту будинку, або одна з 10 приватних компаній, що зараз працюють у Львові. Перелік усіх комунальних та приватних компаній, з якими можна укласти договір, можна знайти на сайті міськради.

Щоб укласти такий договір, мешканці мають прийняти рішення про передачу будинку в обслуговування компанії-управителю на загальних зборах більшістю голосів. Вартість щомісячних внесків на утримання будинку мешканці мають погодити з управляючою компанією.

Протокол загальних зборів потім треба подати в райадміністрацію та підписати договір з обраною мешканцями компанією. Сусіди також мають обрати одну людину, яка від імені всіх мешканців підпише цей договір.

Важливо, що якщо мешканці не визначаться з способом управління будинком до кінця 2018 року, то компанію-управителя їм призначать примусово. Райадміністрації проведуть конкурс і самостійно визначать, хто обслуговуватиме ваш будинок наступний рік.

Самообслуговування

Третій варіант управління будинком – це самообслуговування. За словами начальника відділу супроводу ОСББ Львівської міськради Сергія Солтиса, такий варіант підходить лише для малоквартирних будинків, де є приблизно 3-5 квартир. У таких будинках мешканці можуть відмовитись від компанії управителя та не створювати ОСББ.

Сергій Солтис розповідає, що, перейшовши на самоуправління, будинки фактично стануть особняками: власник кожної квартири сам прибиратиме прибудинкову територію, укладатиме угоду на проведення ремонту чи вивіз сміття.

Загалом у місті є 266 будинків, які уже перейшли на самообслуговування.

Проконсультуватись щодо однієї з трьох форм управління будинком мешканці можуть у відділі супроводу ОСББ Львівської міськради (пл. Ринок, 1 каб. 107, тел. 297-59-95, е-mail: [email protected]).