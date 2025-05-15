Хто змагатиметься у другому півфіналі «Євробачення-2025»
Онлайн-трансляція пісенного конкурсу0
До теми
У четвер, 15 травня, у швейцарському місті Базель відбудеться другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення». За можливість потрапити у гранд-фінал конкурсу змагатимуться 16 країн. Зазначимо, що гурт Ziferblat, який представляє цьогоріч Україну, виступив у першому півфіналі та потрапив до десятки фіналістів.
Онлайн-трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ви можете переглянути її на ZAXID.NET.
У другому півфіналі змагатимуться такі країни:
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man;
- Чорногорія: Nina Žižić – Dobrodošli;
- Ірландія: Emmy – Laika Party;
- Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi;
- Вірменія: Parg – SURVIVOR;
- Австрія: JJ – Wasted Love;
- Греція: Klavdia – Asteromáta;
- Литва: Katarsis – Tavo akys;
- Мальта: Miriana Conte – SERVING;
- Грузія: Mariam Shengelia – Freedom;
- Данія: Sissal – Hallucination;
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye;
- Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son;
- Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise;
- Сербія: Princ – Mila;
- Фінляндія: Erika Vikman – ICH KOMME.
Крім цього, свої номери 15 травня представлять три країни з «Великої п'ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал:
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?;
- Франція: Louane – maman;
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller.
Список фіналістів за підсумком першого півфіналу «Євробачення» можна переглянути за посиланням.