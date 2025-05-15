У четвер, 15 травня, у швейцарському місті Базель відбудеться другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення». За можливість потрапити у гранд-фінал конкурсу змагатимуться 16 країн. Зазначимо, що гурт Ziferblat, який представляє цьогоріч Україну, виступив у першому півфіналі та потрапив до десятки фіналістів.

Онлайн-трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ви можете переглянути її на ZAXID.NET.

У другому півфіналі змагатимуться такі країни:

Крім цього, свої номери 15 травня представлять три країни з «Великої п'ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал:

Список фіналістів за підсумком першого півфіналу «Євробачення» можна переглянути за посиланням.