Художники розмалювали стіни дитячого відділення Львівської інфекційної лікарні

У дитячому відділенні інфекційної лікарні тепер переважають яскраві кольори

У вівторок, 30 жовтня, у Львівської обласній клінічній лікарні презентували оновлене друге дитяче відділення, в якому лікують дітей з кишковими інфекціями. Його не лише відремонтували, а стіни коридору розмалювали яскравими кольорами. Відтепер усі болючі процедури, які задля порятунку маленьких пацієнтів проводять медпрацівники, діти переноситимуть легше – є чим відволікти їхню увагу.

У дитячому відділенні все літо кипіла робота. Подружжя художників Орест і Наталія Маньки малювало на стінах коридору веселих, добрих, усміхнених звіряток, інші кольорові ілюстрації, які дуже сподобалися дітям. Вони, як зауважили медпрацівники відділення, дозволяють дітям хоч ненадовго забути про біль, відволіктися. Лікарня перестала бути для них будинком, де лише роблять болючі процедури.

Малюнки зроблені спеціальними екологічними сертифікованими фарбами. За словами в.о. директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігоря Берника, комфортні умови, які вдалося створити для хворих дітей, сприяють поліпшенню їхнього психоемоційного стану, а це своєю чергою сприяє швидшому одужанню маленьких пацієнтів.

«Ми дуже вдячні художникам Оресту і Наталії Манькам і компанії «Снєжка-Україна», яка безкоштовно надала спеціальні фарби і допомогла створити особливу атмосферу у дитячому відділенні лікарні, де лікують дітей з кишковими інфекціями. Така атмосфера сприятиме їхньому швидкому одужанню», - сказав Ігор Берник.

У дитячих лікарнях Львівщини – це не перше дитяче відділення, в якому завдяки компанії створили комфортні умови для хворих дітей. Фарбами, які надала компанія, розмалювали одне з дитячих відділень у львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ, а також дитячі відділення у Яворівській і Новояворівській районних лікарнях.

Усі фото Євгена Кравса