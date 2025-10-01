Найпростішим варіантом є тепла вода з розчиненим цукром

Аромат свіжої випічки завжди вабить, а золотиста скоринка робить її ще більш апетитною. Зазвичай для цього тісто змащують збитим яйцем, але що робити, якщо його немає під рукою? Ukr.Media розповідає, чим можна змастити випічку, окрім яєць.

Чим можна змастити випічку для ідеальної скоринки?

Найпростішим варіантом є тепла вода з розчиненим цукром. Достатньо змішати цукор та воду у рівних пропорціях, щоб поверхня випічки злегка підрум’янилась.

Добре працює й сметана, нанесена тонким шаром. Вона створює ефект оксамитового блиску, а розтоплене масло додасть легкий карамельний відтінок. Якщо ви використаєте молоко, скоринка буде м’якою та апетитною.

Але для тих, хто уникає молочних продуктів, підійде олія або навіть міцний чорний чай. Останній підкреслить глибокий колір випічки та надасть хрусткості. Також ви можете додати в будь-яку з цих сумішей куркуму, адже вона посилить золотистий відтінок.

Нестандартний лайфхак – використати фруктовий джем, злегка розбавлений водою. Абрикосовий та яблучний додадуть легку солодкість та глянець без зайвої вологи. А якщо змішати олію з медом, вийде липка глазур, яка перетвориться на хрустку карамель при запіканні.