Mercedes-Benz SLK55 AMG продають з аукціону за ціною, яка не перевищує 26 тис. доларів

SLK55 AMG – це компактний кабріолет із потужною атмосферною восьмициліндровою V8 об’ємом 5,4 літра. Він звучить просто фантастично. Інформацію про продаж унікального авто повіжомив сайт carscoops.com.

Із заводу цей двигун видавав потужність 355 к.с. і крутний момент 510 Нм. Він був поєднаний із семиступеневою автоматичною коробкою передач, яка передавала крутний момент на задні колеса. Проте після втручання спеціалістів AMG його віддача була збільшена.

Окрім форсування великого V8 двигуна, інженери AMG також переглянули його підвіску, встановили посилені гальма. У салоні сидіння, вкриті чорною та сірою шкірою. Інші особливості інтер'єру включають двозонний автоматичний клімат-контроль, круїз-контроль та аудіосистему Harman Kardon.

Власник Mercedes-Benz SLK55 AMG точно не залишиться поза увагою прихильників марки

Цей екземпляр 2005 року продається через аукціон Bring A Trailer і наразі перебуває в Муні, штат Нью-Джерсі. Він проїхав лише 15 тис. кілометрів, останній раз його продали на аукціоні у квітні 2020 року за 26 520 доларів. Тепер за нього теж не дають більше 26 тис. доларів, а це ж ціна звичайної нової малолітражки. До завершення аукціону залишилось всього один день.