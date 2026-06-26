Моделювати гвинтокрили Ігор Сікорський почав ще в інституті

27 червня 1931 року уродженець Києва Ігор Сікорський отримав американський патент на конструкцію одногвинтового вертольота. Саме ця схема згодом стала основою більшості сучасних гелікоптерів у світі. Напередодні цієї дати нагадаємо, як видатний авіаконструктор змінив світову авіацію. У Першу світову він започаткував російську авіапромисловість, а вже в Другу – його напрацюваннями користувалися американські Збройні сили. Згодом гелікоптери фірми Сікорського перевозили президентів США та рятували людей під час стихійних лих.

Ігор Сікорський народився 6 червня 1889 року у сім’ї професора психології Київського університету. Рід Сікорських походив із Київщини, кілька поколінь якого належали до православного духовенства. Проте сім’я поділяла загальноросійську ідентичність, поширену серед частини київської інтелігенції кінця ХІХ століття.

Ігор Сікорський (праворуч) з братом і сестрами, 1906 рік (фото з сайту «Український інтерес»)

Його батьки мріяли, щоб син став моряком, тому віддали його вчитися у Морський кадетський корпус у Санкт-Петербурзі. Проте Ігоря манило небо. Він закінчив технічну школу Дювиньо де Ланно в Парижі, школу при аеродромі Жовісі (Франція). А під час навчання у Київській політехніці, яка нині носить його ім’я, у 1909 році розробив свій перший вертоліт. Кажуть, що ідею йому підказали малюнки Леонардо да Вінчі. Проте винахід Сікорського не піднявся у повітря. Після цього він сфокусувався на будівництві аеропланів.

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фото з сайту КПІ імені Ігоря Сікорського

Як розповідають на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського, спершу спільно з товаришами по інституту Федором Билінкіним і Василем Йорданом юний конструктор побудував літаки БіС-1 і БіС-2. Згодом – вже самостійно моделі С-3, С-4, С-5, С-6. У 1912 році його літак С-6 побив рекорд швидкості – 111 км/год.

Біплан С-6 (фото з сайту «Український інтерес»)

Після складання іспиту на звання пілота, Ігор Сікорський встановив чотири всеросійські рекорди та світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами, пише УІНП. А під час показового польоту в Білій Церкві в карбюратор щось потрапило, через це двигун заглох і пілот-винахідник ледь не розбився. Відтак конструктор загорівся ідеєю використання в літаках кількох моторів для пересування на далекі відстані.

Після закінчення вишу здібний Сікорський став головним конструктором авіаційного відділення Російсько-Балтійського вагонного заводу (РБВЗ) у Санкт-Петербурзі. Там він моделює багатомоторні аероплани, а згодом – чотиримоторний «Ілля Муромець», який став найкращим літаком під час Першої світової війни і світовим рекордсменом у вантажопідйомності.

У той час Сікорський розробляв різні типи літаків: легкі винищувачі-перехоплювачі, розвідники, винищувачі супроводу, штурмовики та ін. Його винаходи фактично заклали основи російської авіаційної промисловості, пишуть у ВУЕ («Великій українській енциклопедії»).

Літак «Ілля Муромець» (фото з Вікіпедії)

Коли владу захопили більшовики, Сікорський емігрував спершу в Європу, а згодом до США. І вже 1923 року створив там компанію Sikorsky Aeroengineering Corporation, а потім – конструкторсько-будівельну фірму «Sikorsky Aircraft». Першим ангаром йому слугував курятник знайомого, а нічними сторожами працювали самі працівники. Потрібні деталі іноді знаходили навіть на звалищах.

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Сікорський розробив серію літаків, які побили світові рекорди: гідроплан S-42 встановив 10 світових рекордів і вперше в світі забезпечив регулярні рейси через Атлантичний і Тихий океани.

Гідроплан-рекордсмен S-42 (фото з Вікіпедії)

«Упродовж 30-х років створює літаючі човни, які могли перевозити пасажирів до міст, де не було аеропортів зі злітно-посадковими смугами. Справжнім шедевром стала чотиримоторна амфібія S-40, яка перевозила 40 пасажирів на відстань до 800 км або 24 пасажири – на 1500 км», – розповідають у КПІ.

Проте вже у 1930-х Ігор Сікорський повернувся до тих винаходів, з яких починав, – вертольотів. У тривожний вересень 1939 року він особисто випробовував експериментальний вертоліт VS-300 (S-46), а у 1942 році його гвинтокрил XR-4 (VS-316) вже взяли на озброєння в армію США.

фото з сайту КПІ імені Ігоря Сікорського

У непрості повоєнні роки компанія українця стала безперечним лідером у всьому світі. У 1952 році його гелікоптер S-55 вперше у світі здійснив трансатлантичний переліт. Остання модель гелікоптера S-58 мала згодом численні модифікації, її експлуатували майже в 50 країнах світу.

Вертоліт Sikorsky S-64 Skycrane, що транспортує будинок (фото з Вікіпедії)

Його гелікоптери були особливо ефективними під час пошуково-рятувальних та санітарних операціях. Як згадували його сучасники, конструктор головним завданням таких машин вважав саме рятування людей, а не бойові характеристики. З 1950-х років на вертольотах компанії Sikorsky почали літати президенти США.

Помер винахідник 26 жовтня 1972 року. За спогадами очевидців, на його похороні два літаки пролітали перпендикулярними курсами, утворюючи в небі великий хрест. Його ім’я, разом з ще одним українцем Любомиром Романковим, вшановане у Залі національної слави США.