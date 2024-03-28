Ігрові ноутбуки ROG

Завдяки сучасним компонентам, надійності та портативності такі ноутбуки вибирають не тільки геймери, але й інші користувачі, для яких потрібен мобільний комп’ютер з якісним дисплеєм, здатний виконувати складні обчислення. Пропонуємо звернути увагу на ноутбуки ROG, які чудово підходять як для ігор, так і для роботи.

ROG Zephyrus G16 (2024) – ігровий ноутбук з OLED-дисплеєм

Ультратонкий 16-дюймовий ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 вагою менше ніж 2 кг, в алюмінієвому корпусі у максимальній конфігурації оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для прискорення роботи штучного інтелекту. Завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення такі завдання, як відеомонтаж і 3D-рендеринг, виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, споживаючи при цьому менше енергії для заощадження заряду акумулятора.

Флагманський процесор від Intel працює в парі з потужною відеокартою (до моделі NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків), яка гарантує неймовірну продуктивність у сучасних іграх і програмах для творчості, а також швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайт і до двох SSD місткістю до 4 ТБ.

Для того, щоб такі потужні обчислювальні компоненти могли працювати на максимумі можливого, ноутбук отримав оновлену фірмову систему охолодження ROG Intelligent Cooling, особливістю якої є рідкий метал у ролі термоінтерфейсу на процесорі, а також випарна камера й до трьох вентиляторів охолодження, залежно від конфігурації, які не дадуть «машині» перегрітися.

З такою апаратною платформою ROG Zephyrus G16 (2024) без проблем впорається з будь-якими сучасними іграми. Крім того, це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний мобільний інструмент для розробки програмного забезпечення, 3D-моделювання та інших ресурсомістких завдань.

16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс і підтримкою технології G-SYNC, відтворює неймовірно чітке й контрастне зображення. Його якість оцінять не лише геймери: завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 і точності відтворення кольорів (Delta E) менше ніж 1, цей дисплей також чудово підходить для професійних дизайнерів і фотографів.

Попри свою потужність, Zephyrus G16 залишається легким і тонким пристроєм, який завжди можна взяти із собою: ноутбук має товщину всього 1,49 см і важить лише 1,85 кг. А завдяки акумулятору високої місткості (90 Вт/год) і підтримці заряджання через порт USB-C, він гарантує тривалий час автономної роботи й зручність у мобільних умовах.

ROG Strix SCAR 18 (2024)

ROG Strix SCAR 18 – перший 18-дюймовий ноутбук бренду ROG, оснащений дисплеєм Mini LED з більше ніж 2000 зонами затемнення і піковою яскравістю 1100 кд/м2. Цей флагман ігрових ноутбуків може похвалитися потужною конфігурацією, до складу якої входять 24-ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i9-14900HX, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків із максимальною графічною потужністю (TGP) 175 Вт, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і пара твердотільних накопичувачів PCIe Gen4 x4 обсягом до 4 ГБ у конфігурації RAID 0. Незалежно від того, що ви робите – граєте чи транслюєте гру, працюєте в багатозадачному режимі, редагуєте відео, – цей потужний комп’ютер запропонує більш ніж достатню потужність.

За охолодження таких потужних компонентів відповідає новітня система охолодження з трьома вентиляторами й рідким металом Conductonaut Extreme на центральному й графічному процесорах. Це не лише дозволяє ноутбуку працювати швидше, але й забезпечує його стабільно високу продуктивність на довгі роки.

18-дюймова панель ROG Nebula HDR, що використовується в цьому ноутбуку має роздільну здатність 2,5K, частоту оновлення 240 Гц і час відгуку менше ніж 3 мс (GTG), забезпечуючи виняткову якість зображення. Цей великий екран зі співвідношенням сторін 16:10 і 100% охопленням колірного простору DCI-P3 відмінно підходить і для ігор, і для роботи з графікою, адже гарантує, що будь-який контент виглядатиме саме так, як задумав його автор.

Чудовий ігровий звук забезпечує високоякісна аудіосистема Dolby Atmos з чотирма динаміками. Ці ноутбуки також оснащені адаптованою для ігор клавіатурою, інтерфейсом Thunderbolt 4, мережевим портом 2,5 Гбіт/с, модулем Wi-Fi 6E й акумулятором місткістю 90 Вт/год із можливістю заряджання через USB-C з потужністю до 100 Вт. Корпус, виготовлений з увагою до кожної деталі, прикрашає культовий логотип з RGB-підсвічуванням у новому стилі ROG Slash.

Завдяки сучасним технічним характеристикам та відмінній ергономіці ноутбуки ROG є ідеальним вибором для користувачів, які шукають потужний комп’ютер для ігор і роботи над ресурсомісткими проєктами.

Придбати ці та інші ноутбуки ASUS можна в широкій мережі партнерів компанії в нашій країні, а також в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, який пропонує зручний і швидкий спосіб купівлі продукції. Переваги онлайн-магазину магазину ASUS: офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.