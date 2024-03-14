ROG Zephyrus G16

Він майстерно поєднує в собі стиль і функціональність, пропонуючи різноманітні переваги як для геймерів, так і для професіоналів. Крім того, це перший ноутбук ROG, оснащений неймовірним 16-дюймовим OLED-дисплеєм, за яким ще комфортніше грати й працювати.

Технічна досконалість для кожного аспекту життя

ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 у максимальній конфігурації оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для прискорення роботи штучного інтелекту. Завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення такі завдання, як відеомонтаж і 3D-рендеринг, виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, споживаючи при цьому менше енергії для заощадження заряду акумулятора.

Цей флагманський процесор доповнює потужна відеокарта (до моделі NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків), яка гарантує неймовірну продуктивність у всіх сучасних іграх і програмах для творчості, а також швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайт і до двох SSD сукупною місткістю до 4 ТБ. Для того, щоб такі потужні обчислювальні компоненти могли працювати на максимумі можливого, ноутбук отримав оновлену фірмову систему охолодження ROG Intelligent Cooling, особливістю якої є рідкий метал у ролі термоінтерфейсу на процесорі, а також випарна камера й три вентилятори охолодження, залежно від конфігурації, які не дадуть «машині» перегрітися.

З такою апаратною платформою ROG Zephyrus G16 (2024) без проблем впорається з будь-якими сучасними іграми. Крім того, це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний мобільний інструмент для розробки програмного забезпечення, відеомонтажу, 3D-моделювання та інших ресурсомістких завдань.

Естетика, що надихає

Не лише характеристики роблять Zephyrus G16 (2024) особливим. Завдяки його ультратонкому алюмінієвому корпусу й елегантному дизайну він є ідеальним аксесуаром для тих, хто цінує стиль і мобільність. Пристрій також може похвалитися абсолютно новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting на кришці, яке має вигляд діагональної стрічки. На неї можна виводити попередньо створені й власні анімовані ефекти, завдяки чому ноутбук буде завжди виділятися поміж інших.

OLED-дисплей – неперевершена якість зображення

16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс і підтримкою технології G-SYNC, відтворює неймовірно чітке й контрастне зображення в іграх.

OLED-дисплеї мають мільйони світлодіодів і, на відміну від звичайних РК-дисплеїв, можуть вмикати та вимикати кожен піксель окремо. Це дозволяє досягати ідеального рівня чорного, що означає надзвичайно високий коефіцієнт контрастності до 1000000:1. Такий чорний колір створює яскраве й чітке зображення без розмиття, тому ви ніколи не пропустите ворога, що ховається в тіні.

Проте не тільки геймери оцінять якість зображення, яку дарує цей OLED-дисплей. Завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 і точності відтворення кольорів (Delta E) менше ніж 1, цей дисплей також чудово підходить для професійних дизайнерів і фотографів.

Мобільність без компромісів

Попри свою потужність, Zephyrus G16 залишається легким і тонким пристроєм, що чудово підходить для тих, хто часто подорожує. Ноутбук має товщину всього 1,49 і важить лише 1,85 кг, тому його можна легко брати із собою, куди ви не прямували. А завдяки акумулятору високої місткості (90 Вт/год) і підтримці заряджання через порт USB-C, він гарантує тривалий час автономної роботи й зручність підзаряджання в мобільних умовах.

Новий G16 містить всі необхідні порти, зокрема два USB-C, обидва з яких підтримують виведення зображення на дисплей, а один – ще й інтерфейси Thunderbolt 4 і DisplayPort 2.1, дозволяючи максимально ефективно використовувати цей універсальний роз’єм. Два порти USB 3.2 Gen2 Type-A розширюють можливості для підключення різноманітних периферійних пристроїв.

А для швидкого перенесення файлів або додавання додаткового накопичувача завжди до послуг швидкісний SD-картридер (UHS-II). Бездротовий модуль сучасного стандарту Wi-Fi 6E підтримує якісне з’єднання навіть у завантажених мережах.

ROG Zephyrus G16 (2024) – більше, ніж ігровий ноутбук. Він є втіленням сучасного стилю життя, що розкриває на повну можливості новітніх технологій для розваг і пропонує практичний набір інструментів для реалізації професійних амбіцій.

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