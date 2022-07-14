Infinix Україна представила новий смартфон

Infinix Україна представила новий смартфон із серії HOT. Новинка створена на основі концепції FAST&FUN: вдало поєднує функціонал та розважальні мультимедіа. Infinix HOT 12 Play NFC оснащений ігровим дисплеєм 6,82'' з частотою 90 Гц. Смартфон отримав потужний акумулятор ємністю 6000 мАг.

Стильний дизайн підкреслює легкий та тонкий корпус смартфона, що доповнює функціонал.



Філософією Infinix є створення новітніх, потужних та найбільш економічно ефективних гаджетів. Одним із них є Infinix HOT 12 Play NFC, адже в цьому пристрої втілена функціональність, довговічність та естетика, що дозволяє молодим людям у всьому світі виражати себе за допомогою своїх смартфонів.

Смартфон HOT12 PLAY NFC

Процесор

Завдяки швидкому ігровому процесору Unisoc T610 запуск ігор відбувається набагато швидше, адже час відгуку скорочений. Ігровий процесор Unisoc T610 має восьми ядерний чіпсет, який складається з двох ядер ARM Cortex-A75 у 2 ГГц та шістьох ARM Cortex-A55 до 1,8 ГГц для більш ефективної роботи пристрою і багатопроцесної обробки. Завдяки цим функціям смартфон HOT 12 Play NFC дозволяє запускати ігри у високій якості для більш захоплюючого ігрового досвіду.

Акумулятор

Завдяки власній розробці Infinix, термін роботи батареї HOT 12 Play NFC можна збільшити на 25% в один клік. А при використанні режиму Ultra Power можна продовжити роботу пристрою на 2,6 години при рівні заряду у 5%.



Потужність і продуктивність

HOT 12 Play NFC оснащений пам’яттю 4/64 ГБ, що дозволяє користувачам легко запускати декілька додатків одночасно і працювати з ними без ефекту «затримки». Геймери можуть насолоджуватися надзвичайною швидкістю і плавністю передачі даних, граючи в онлайн ігри, що дає їм значну перевагу перед гравцями з менш потужним функціоналом.

Технологія розширення оперативної пам’яті дозволяє розширити RAM на 3 ГБ таким чином збільшити її об’єм до 7 ГБ. Збільшена оперативна пам’ять за потреби надасть пристрою потужності для більш продуктивної роботи.

Камера

Infinix HOT 12 Play NFC оснащений фронтальною камерою на 8 МП, потрійною основною камерою зі штучним інтелектом на 13 МП, а також потужним алгоритмом обробки зображення для створення фото високої якості.

Смартфон HOT 12 Play NFC дозволяє створювати фантастичні фото за будь-яких умов освітлення, надаючи доступ до функціональності, потужності та креативу в одному пристрої.

Дизайн

Infinix HOT 12 Play NFC має надзвичайно стильний корпус з пласкими краями. Такий дизайн надає пристрою помітно тоншого ефекту текстури у 3 мм. із чіткішими лініями. Зовнішні елементи дизайну поєднується з плавним відображенням світла й тіні, що дозволяє створити більш яскраве та чітке зображення. Пристрої пропонуються в насичених і яскравих кольорах.

Смартфон HOT12 PLAY NFC

HOT 12 Play NFC отримав зручний для кіберспорту екран у 6,82'' з частотою 90 Гц. А частота дискретизації дотику у 180 Гц забезпечить миттєвий зворотній зв'язок, що зробить команди гравця значно швидшими і коротшими, та дозволить отримати перемогу над суперниками. HOT 12 Play NFC має миттєву швидкість відгуку, що робить його ідеальним для гри на смартфоні.

Старт продажу

Новинка у продажу з липня 2022 року, ціна Infinix HOT12 Play NFC – 4999 грн.

Детальніше з технічними характеристиками новинки можна ознайомитись на сайті.

Смартфон HOT12 PLAY NFC

Про Infinix

Infinix – новітній бренд смартфонів, заснований у 2013 році. Компанія має власні центри розробки та виробничі потужності, і здійснює продаж мобільних пристроїв для молоді у всьому світі.

Орієнтуючись на молоде покоління, Infinix зосереджується на розробці передових технологій, втілених у ретельно розроблених мобільних пристроях, які пропонують вишуканий стиль, потужність і продуктивність.

В основу бренду закладена концепція «THE FUTURE IS NOW» (Майбутнє зараз). Infinix прагне надати сучасній молоді можливість вирізнятися з натовпу. Адже, пристрої Infinix – це стиль, мода, енергія, прогресивність та доступність.

Портфель продуктів компанії продається у більш ніж 40 країнах світу. Окрім України мобільні пристрої Infinix є у продажу в країнах Африки, Латинської Америки, Близького Сходу, у Південно-Східній та Південній Азії. Обсяги продажу Infinix зросли на 160% у 2018-2020 роках. Компанія має на меті продовжити створення флагманських пристроїв преміумкласу із вражаючим та стильним дизайном за прийнятними цінами.