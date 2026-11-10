Інфляція в Україні прискорилася

У жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11% після 10% у вересні. Востаннє зростання споживчих цін перевищувало цей рівень у листопаді 2024 року. За місяць товари та послуги подорожчали на 1,8%. Найбільше зросли ціни на овочі, паливо та транспортні послуги. Про це 10 листопада повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, порівняно з жовтнем минулого року споживчі ціни зросли на 11%. У листопаді 2024 року річна інфляція становила 11,2%. Від початку 2026 року ціни підвищилися на 8,4% порівняно з груднем 2025-го.

Базова інфляція, яка не враховує частину товарів із найбільш мінливими цінами, також прискорилася. У річному вимірі вона становила 9,7% проти 8,8% у вересні. Водночас за місяць базові споживчі ціни зросли на 1,4%.

Які продукти подорожчали найбільше?

У жовтні продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали в середньому на 2%. Найбільше зросли ціни на овочі – на 10,2%. Також подорожчали:

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цукор – на 4,8%;

хліб і хлібопродукти – на 2,6%;

молоко – на 2,5%;

риба та рибні продукти – на 2,4%;

макаронні вироби – на 2,1%;

безалкогольні напої – на 1,5%;

масло – на 1,2%;

м’ясо та м’ясопродукти – на 0,8%;

соняшникова олія – на 0,4%.

Водночас яйця подешевшали на 4,6%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць додали в ціні 1,4%. За рік ця категорія подорожчала на 17,1%.

Як змінилися ціни на інші товари та послуги?

У жовтні подорожчали й інші споживчі товари та послуги. Зокрема:

транспорт – на 2,6% за місяць і на 30,1% за рік. Найбільше вплинуло подорожчання пального та мастил на 5,3%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 2%;

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 1,3%. Зокрема, тарифи на водопостачання зросли на 10,1%, а каналізацію – на 8,8%;

охорона здоров’я – на 1,7%. Амбулаторні послуги подорожчали на 2%, фармацевтична продукція – на 1,6%;

зв’язок – на 1,8%, зокрема мобільний зв’язок – на 2,3%.

Одяг і взуття за місяць подорожчали на 1%. Водночас порівняно з жовтнем минулого року вони залишаються дешевшими на 4,2%.

Як змінювалася інфляція в Україні?

Наприкінці 2025 року річна інфляція поступово сповільнювалася. У жовтні вона становила 10,9%, у листопаді знизилася до 9,3%, а в грудні – до 8%. У 2026 році тенденція змінилася. У січні річна інфляція становила 7,4%, у лютому зросла до 7,6%, а влітку почала прискорюватися. У серпні показник досяг 8,1%, у вересні – 10%, а в жовтні – вже 11%.

До слова, раніше Нацбанк прогнозував, що наприкінці 2026 року інфляція почне прискорюватися, однак у 2027 році сповільниться. Зростання цін стримуватиме достатня пропозиція продуктів, тоді як тиск посилюватимуть високі витрати бізнесу, послаблення гривні та підвищення зарплат через брак працівників.