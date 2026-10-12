В Україні пальне за рік подорожчало на 46%

У вересні 2026 року пальне в Україні було на 46,2% дорожчим, ніж у вересні торік. Основною причиною стали різкі коливання світових цін на нафтопродукти. Про це повідомив Національний банк України з посиланням на дані Державної служби статистики.

Зазначають, що зміни зовнішніх цін поступово позначалися на вартості пального в Україні – спочатку на гуртовому ринку, а потім і на автозаправних станціях. Найбільше дорожчали бензин і дизельне пальне, натомість ціни на автогаз зростали значно повільніше.

Подорожчання пального суттєво перевищило загальний темп зростання споживчих цін. У вересні річна інфляція в Україні сягнула 10%, тоді як у серпні становила 8,1%. За місяць, порівняно із серпнем, споживчі ціни зросли на 2,1%. Базова інфляція, яка не враховує найбільш мінливі ціни, зокрема на пальне та сирі продукти, у вересні становила 8,8% у річному вимірі та 2% – у місячному.

Зауважимо, що на початку літа пальне в Україні дешевшало, а наприкінці липня ціни на бензин і дизель різко зросли. У серпні ситуація стабілізувалася, дизельне пальне в гурті почало дешевшати. Однак, уже на початку вересня вартість преміального дизельного пального на українських АЗС досягла психологічної позначки 100 грн за літр.

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