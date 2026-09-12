Дизель на українських АЗС уже майже по 100 грн

У суботу, 12 вересня, вартість преміального дизельного пального на українських АЗС досягла психологічної позначки 100 грн за літр. Таку ціну встановила мережа SOCAR, яка підвищила вартість дизеля NANO Extro на 10 копійок.

У мережі SOCAR звичайний дизель коштує 98,90 грн за літр, преміальний – 100 грн. Бензин А-95 продають по 88,90 грн, NANO 95 – по 91,90 грн, а NANO 100 – по 98,90 грн. Автогаз коштує 44,90 грн за літр.

На OKKO літр звичайного дизеля коштує 98,90 грн, а преміального Pulls – 99,90 грн. Бензин А-95 продають по 87,90 грн, Pulls 95 – по 90,90 грн, а Pulls 100 – по 97,90 грн. Ціна автогазу становить 44,90 грн.

У мережі WOG дизель Євро-5 коштує 97,90 грн за літр, а преміальний Mustang – 99,90 грн. Звичайний А-95 продають по 87,90 грн, Mustang 95 – по 90,90 грн, а бензин А-100 – по 97,90 грн. Літр автогазу коштує 45,50 грн.

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OKKO та WOG цього разу не змінювали цін на бензин, дизель і газ.

Натомість «Укрнафта» підвищила вартість бензину на 1 грн, а дизельного пального – на 2 грн. Бензин А-95 та Energy 95 тепер коштує 82,90 грн за літр, А-92 – 80,90 грн. Звичайний дизель продають по 93,90 грн, преміальний Energy – по 95,90 грн, а автогаз – по 42,90 грн.

Скільки коштує заправити повний бак?

Заправити 50-літровий бак звичайним бензином А-95 коштуватиме від 4145 грн на «Укрнафті» до 4445 грн на SOCAR. Повний бак звичайного дизеля обійдеться від 4695 грн на «Укрнафті» до 4945 грн на OKKO та SOCAR.

Якщо заправлятися преміальним пальним, 50 літрів дизеля NANO Extro на SOCAR коштуватимуть уже 5000 грн. На OKKO та WOG такий самий об’єм преміального дизеля обійдеться у 4995 грн.

Що впливає на ціни на пальне?

На початку літа пальне в Україні дешевшало, та наприкінці липня ціни на бензин і дизель різко зросли. У серпні ситуація стабілізувалася, а дизельне пальне в гурті почало дешевшати. Водночас зниження гуртових цін не одразу позначається на вартості пального на АЗС.

Нагадаємо, 11 вересня російські дрони влучили по ще двох АЗС «Укрнафта» у Києві. Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн назвав такі дії абсолютно безглуздими у контексті завдання економічних збитків. За його словами, лише у столиці та області працює понад 800 станцій, тому нереально вибити критичний відсоток і спровокувати дефіцит.

У КМДА своєю чергою повідомили, що Київ створив запас пального в обсязі 5 тис. тонн для першочергової роботи служб життєзабезпечення та продовжує його накопичувати.