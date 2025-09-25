У столиці України відбувся турнір з водного поло, присвячений пам'яті видатного спортсмена, тренера та захисника України Віталія Лісуна. Протягом трьох напружених днів команди з різних куточків країни змагалися за звання чемпіона. Вдруге поспіль перемогу святкувала команда з Одеси, продемонструвавши високий рівень майстерності.

Президент Федерації водного поло України (ФВПУ) Олександр Свіщов, який був присутній на змаганнях, відзначив бездоганну організацію турніру та наголосив на важливості збереження пам'яті про Віталія Лісуна – людину, яка присвятила своє життя розвитку українського водного поло.

«Хочу подякувати киянам за чудову організацію турніру на честь Віталія Лісуна – доброї людини, професійного функціонера і державного тренера з водного поло. Пам’ять про людину живе доти, доки ми її бережемо і шануємо», – заявив Олександр Свіщов.

Олександр Свіщов: справа Лісуна продовжує жити й розвиватися

Олександр Свіщов підкреслив, що Віталій Лісун зробив величезний внесок у розвиток цього виду спорту, і його справу необхідно продовжувати.

«Віталій зробив дуже багато для українського водного поло і міг би зробити ще більше, якби не війна. Він загинув на полі бою, але його справа продовжує жити й розвиватися. Ми хочемо, щоб такі турніри стали поштовхом для молодих спортсменів», – додав президент ФВПУ.

Олександр Свіщов запевнив, що Федерація робитиме все можливе, аби увіковічнити пам'ять героїв, які віддали свої життя за незалежність України.

«Ми пам’ятаємо Віталія Лісуна як людину, яка працювала з натхненням заради українського спорту. Дякую всім учасникам, тренерам та організаторам, які долучилися до турніру», – підсумував він.

У змаганнях взяли участь п'ять команд. Турнірна таблиця виглядає наступним чином:

1 місце – ВК «Одеса»

2 місце – КДЮСШ «Динамо» Київ

3 місце – збірна Харкова

4 місце – збірна Дніпра

5 місце – ДЮСШ-21 Київ

Варто зазначити, що минулого року турнір проходив у басейні КПІ, який зазнав часткових руйнувань через російські обстріли. Попри виклики, організаторам вдалося забезпечити високий рівень проведення змагань.

Пам'ять про героя

Олександр Свіщов розповів, що Віталій Лісун був знаковою постаттю в українському водному поло. Він обіймав посаду державного тренера України, був суддею національної категорії та багато років працював секретарем Федерації водного поло України. Як гравець, у складі ВК «Динамо» Київ, він ставав чемпіоном України.

Після повномасштабного вторгнення Росії, Віталій Лісун добровільно вступив до лав Збройних Сил України, де виконував бойові завдання на передовій. Його життя трагічно обірвалося у липні 2022 року на Харківщині під час захисту Батьківщини.

Традиція, що надихає

Ще минулого року президент ФВПУ Олександр Свіщов заявив про намір зробити турнір пам'яті Віталія Лісуна щорічним. Ці змагання стали не лише спортивною подією, а й символом пам'яті про героїв, які продовжують жити в серцях українців.

Активна підтримка Олександром Свіщовим розвитку спорту, зокрема водного поло, сприяє залученню молоді та зміцненню спортивного духу нації. Його діяльність не обмежується лише спортом: нещодавно він увійшов до топ-3 рейтингу інвесторів Західної України. Разом з іншим львівським бізнесменом, Григорієм Козловським, Олександр Юрійович Свіщов доводить, що головними активами країни є її люди та економічна стійкість, ставши справжнім драйвером української економіки у складні часи.