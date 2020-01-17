Іноземні студенти у Тернополі влаштували протест через самогубство студентки з Гани

У зв'язку зі смертю дівчини іноземні студенти вимагали пом'якшення умов навчання

Іноземні студенти Тернопільського медичного університету ім. І. Горбачевського 17 січня влаштували протест у зв'язку зі смертю шестикурсниці вузу Бадмус Ололаде Рафіат, яка наклала на себе руки 15 січня. Вони вважають причиною смерті 24-річної студентки з Гани надто суворі умови навчання, пише місцевий сайт «Терміново».

Як повідомляється, дівчина не здала іспит з педіатрії з останньої (третьої) спроби, і мала бути відрахована з вузу. У зв'язку зі смертю дівчини іноземні студенти вимагали пом'якшення умов навчання, скорочення кількості питань і кількості членів комісії на іспитах, пом'якшення вимог до студентів, можливості здавати іспит більш як три рази. Крім того, студенти вимагали звільнити декана факультету.

«Також ми хочемо, щоб студенти не відраховували з шостого курсу, тому що вони вже дуже багато провчилися», – заявив представник Всеукраїнської асоціації студентів Гани в Україні Кайзер Кодуах.

фото «Терміново»

Ректор медуніверситету Михайло Корда висловив готовність зустрітися з лідерами протесту і обговорити всі їхні проблеми. Заявив, що відкритий для кожного студента, просить писати йому на електронну пошту і обіцяє, що жоден лист не залишиться без відповіді. Ректор готовий вдосконалювати правила і положення університету, якщо тільки це не буде суперечити закону України.

Ректор обіцяв у рамках закону, правил навчання та положень університету допомогти п'яти іноземним студентам, які теж не здали іспит і повинні бути відраховані. Вони зможуть або перевестися в інший університет, або отримають шанс перездати іспит.