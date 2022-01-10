Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем та підробленні документів

На Львівщині митного інспектора підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробці документів. За інформацією Державного бюро розслідування, інспектор вказав у митних документах неправдиві дані про вантаж. Таким чином перевізнику вдалося уникнути сплати обов’язкового мита на понад 121 тис. грн. Факт зафіксували ще у вересні 2021 року. 5 січня посадовцю висунули звинувачення у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

«Інспектор митного поста «Рава-Руська» пропустив на митну територію України товари широкого вжитку без сплати обов’язкових митних платежів. У автоматизованій системі митного оформлення він вказав, що вантажу у машині немає. Посадовець завантажив до картки митного оформлення попередньо заготовлену фотографію порожнього вантажного відсіку мікроавтобуса», – повідомили у ДБР.

5 січня посадовцю висунули звинувачення у зловживанні службовим становищем

Посадовця митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Також перевіряють причетність до вказаного злочину інших працівників митної та прикордонної служб.