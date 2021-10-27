Прикордонника затримали на гарячому під час отримання чергового хабара

Працівники СБУ затримали на хабарі 35-річного інспектора прикордонного контролю пункту пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею. Прикордонника підозрюють у систематичному отриманні хабарів.

Як повідомили у середу, 27 жовтня, в СБУ Львівщини, прикордонник налагодив механізм одержання хабарів від підприємців. За певну суму він допомагав їм безперешкодно перевозити товари через «зелений коридор» усупереч митному законодавству.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська розповіла ZAXID.NET, що 35-річного прикордонника, мешканця Львівщини, затримали під час чергового отримання неправомірної вигоди. Суму хабара в СБУ не розголошують.

Затриманому повідомили підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) ККУ. Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших співробітників Держприкордонслужби.