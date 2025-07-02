На забрудненні річки викрили головного інженера та керівника виробничих процесів на КП

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру головному інженеру одного із комунальних підприємств Кременецької міської ради. Посадовця підозрюють у забрудненні місцевої річки Іква.

Як повідомили у середу, 2 липня, у поліції, комунальне підприємство надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод. Однак слідчі встановили, що очищення вод було неякісним, а сам процес порушував і санітарні, і екологічні норми.

57-річного уродженця Кременця, який у 2023-2024 роках обіймав посаду головного інженера та керівника виробничих процесів на КП, підозрюють у допуску наднормативних скидів стічних вод у річку Іква без достатнього очищення.

Скиди відбувалися з обʼєкта, розташованого за межами Кременця. За результатами екологічних перевірок, зафіксоване масштабне забруднення поверхневих вод річки Іква. Через дії посадовця довкіллю завдали шкоди на 2 млн грн.

Комунальнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля) ККУ.

Нагадаємо, посадовців Кременецької міської ради уже не вперше викривають на забрудненні річки. У 2024 році інженера комунального підприємства судили за скид стічних вод. У лютому працівник «Міськводгосп» Віктор Гурник отримав 3 роки позбавлення волі.