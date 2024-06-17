У Саміті миру взяли участь 101 держава та міжнародна організація

Уряд Швейцарії оприлюднив перелік 78 країн-учасників Глобального саміту миру, які підтримали комюніке за результатами Глобального саміту миру. Раніше повідомлялось, що документ підписали 80 країн, однак Ірак та Йорданія відкликали свої підписи.

Комюніке залишається відкритим — до нього можуть долучитися інші країни, які не приїхали на конференцію.

Наразі під спільним комюніке підписались такі країни: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бенін, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Кабо-Верде, Канада, Чилі, Коморські острови, Коста-Рика, Кот-д'Івуар, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Гамбія, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія, Косово, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Румунія, Руанда, Сан-Марино, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Сінгапур, Словацька Республіка, Словенія, Сомалі, Іспанія, Сурінам, Швеція, Швейцарія, Східний Тимор, Туреччина, Україна, Велика Британія, США, Уругвай.

Серед підписантів є також Рада Європи, Європейська Комісія, Європейська Рада та Європейський Парламент.

Країни, що не підписали комюніке першого Саміту миру:

Вірменія

Бахрейн

Бразилія (спостерігач)

Колумбія (не з’явилась)

Ватикан (спостерігач)

Індія

Індонезія

Лівія

Мексика

Саудівська Аравія

ПАР

Таїланд

ОАЕ

Ірак

Йорданія

Організації, що не підписали комюніке:

Константинопольський патріархат (спостерігач)

Організація американських держав

ОБСЄ

ООН (спостерігач)

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському містечку Бюргеншток відбувався Глобальний саміт миру, в якому взяли участь 101 держава та міжнародна організація. На саміт запросили усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії, через розв’язану нею повномасштабну війну проти України. Як заявив президент Володимир Зеленський, присутність представників від Росії на другому Саміті миру буде свідчити про те, що росіяни готові до перемовин щодо закінчення війни.

За підсумками Першого саміту миру 78 країн та чотири міжнародні організації підписали спільне комюніке про основи миру в Україні, яке включає три аспекти української «формули миру» президента Володимира Зеленського: ядерну безпеку, доступ до портів та повернення усіх полонених та депортованих. Офіс президента оприлюднив офіційний текст комюніке у неділю, 16 червня.