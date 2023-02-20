Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало в Ірані збагачений до 84% уран, що близький за концентрацією до збройового. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що виявлення такого радіоактивного матеріалу може призвести до загострення кризи навколо ядерної програми Ірану.

«Міжнародне агентство з атомної енергії намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран, – це найвищий показник досі виявлений у цій країні», – йдеться у матеріалі.

Для створення атомної зброї необхідно, аби рівень збагаченого урану досяг 90%. Раніше Іран заявляв представникам МАГАТЕ, що обладнання країни у вигляді спеціальних центрифуг нібито було налаштовано для збагачення урану до рівня 60%.

Наразі інспектори повинні визначити, чи Іран навмисно виготовив уран такого ступню збагачення, чи його висока концентрація була ненавмисним накопиченням у мережі труб, що з’єднують сотні центрифуг, що їх використовують для розділення ізотопів.

Bloomberg додає, що вже вдруге за місяць інспектори МАГАТЕ виявляють в Ірані підозрілу активність зі збагачення урану.

«Навіть якщо виявлений уран випадково накопичився через складнощі використання послідовних центрифуг (подібне вже траплялося раніше), це все одно привертає увагу до небезпек рішення Ірану виробляти високозбагачений уран», – зазначили в МАГАТЕ.

Зазначимо, що більшість ядерних реакторів наразі використовують радіоактивний матеріал, збагачений до рівня 5%. Торік восени ЗМІ повідомляли, що США вважають, що Іран просив допомоги Росії для розширення ядерної програми.

Американська розвідка вважає, що Іран звертався до Росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виготовленні ядерного палива. Воно може допомогти Ірану запустити ядерні реактори і потенційно наблизити країну до створення власної ядерної зброї.