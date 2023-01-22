У листопаді Тегеран заявляв, що має намір збільшити виробництво збагаченого урану

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив про те, що країна може вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

У відповідь на запитання журналіста інформагентства ISNA про можливість виходу Ірану з ДНЯЗ Абдоллахіян заявив, якщо влада ЄС «не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти».

Зауважимо, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї набув чинності 5 березня 1970 року, його учасниками зараз є 191 країна.

У 2007 році Іран вже погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ у тому випадку, якщо йому заважатимуть реалізовувати ядерну програму.

У серпні 2022 року Росія заблокувала ухвалення підсумкового документа оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що в ній містилася критика російської окупації Запорізької АЕС.

У листопаді Тегеран заявив, що має намір збільшити виробництво збагаченого урану, попри заклику МАГАТЕ до конструктивної співпраці.