Іран знову збільшує виробництво високозбагаченого урану, що потрібен для виробництва ядерної зброї. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає «Укрінформ» із посиланням на АРА.

Зазначчається, що Іран має достатньо урану з чистотою 60%, аби виробити три ядерні бомби, якщо цей уран збагатять до 90%. Цю інформацію МАГАТЕ перевірила під час візиту до Ірану 19 і 24 грудня.

Крім цього, зазначається, що для створення ядерної бомби необхідне збагачення урану щонайменше на 80%. За словами Рафаеля Гроссі, що Іран збільшує виробництво урану на двох майданчиках – у Натанзі та Фордо. Там із кінця листопада вироблено близько 9 кг урану, збагаченого до 60%. Раніше вироблялось приблизно 3 кг на місяць такого урану.

Нагадаємо, що рік тому Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій зобов'язала Іран провести розслідування щодо слідів урану, знайдених на трьох об'єктах. Із того часу МАГАТЕ звузило список об'єктів до двох, але іншого прогресу досягнуто не було.

Список нагальних проблем МАГАТЕ в Ірані також збільшився: березнева угода про повторне встановлення обладнання для моніторингу, в тому числі камер спостереження, вилучених минулого року на вимогу Ірану, була виконана лише частково, а у вересні Тегеран відкликав інспекторів МАГАТЕ.