Іран зберігає запаси урану, збагаченого до 20% і 60%, в порушення угоди 2015 року про обмеження його ядерної програми

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для п’яти ядерних бомб. Галлант також застеріг Іран від подальшого збагачення урану до рівня збройового. Про це повідомляє The Times of Israel, пише «Укрінформ».

«Не помиляйтеся – Іран не задовольниться однією ядерною бомбою. Наразі Іран отримав матеріал, збагачений до 20% і 60% для п’яти ядерних бомб», – сказав Галлант своєму грецькому колезі Ніколаосу Панагіотопулосу.

Галлант наголосив, що збагачення до 90% могло б «підпалити регіон».

Зазначається, що Іран зберігає запаси урану, збагаченого до 20% і 60%, в порушення угоди 2015 року про обмеження його ядерної програми.

Водночас західні держави попереджають, що збагачений до такого рівня уран не може використовуватися в цивільних цілях.

Як інформував ZAXID.NET, раніше високопосадовці США підрахували, що Іран міг би виготовити достатньо матеріалу для ядерної зброї за два тижні. Втім, щоб підготувати бомбу до використання, йому потрібні будуть додаткові місяці.

Також США вважають, що Іран ще не має всіх необхідних для створення бомби технологій. Також, ймовірно, він не прийняв остаточного рішення щодо створення такої зброї.