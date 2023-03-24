Тегеран може виготовити достатньо матеріалу для ядерної бомби за лічені дні

Ірану буде потрібно лише кілька місяців, щоб створити ядерну зброю, якщо Тегеран вирішить зробити бомбу. Водночас отримати необхідний для конструювання ядерної зброї розщеплюваний матеріал іранські фахівці можуть менш ніж за два тижні, якщо іранська влада наважиться на такий крок. Про це заявив під час виступу в Конгресі США голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, пише CNSNews.

Генерал озвучив значно коротші терміни того, як швидко Іран може стати ядерною країною, порівняно з оцінками інших західних офіційних осіб. Водночас заява Міллі перегукується з нещодавніми оцінками офіційних осіб США про те, що Тегеран може виготовити достатньо матеріалу для ядерної бомби за лічені дні.

«Іран може виготовити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї менш ніж за два тижні, а для виготовлення реальної ядерної зброї йому знадобиться ще декілька місяців», – сказав він.

Він заявив американським законодавцям, що США «залишаються відданими» перешкоджанню Ірану створити ядерну зброю і не дозволять Тегерану отримати «виставлену на озброєння ядерну зброю».

«Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів для нашого національного керівництва, щоб розглянути, якщо або коли Іран коли-небудь вирішить розробити справжню ядерну зброю», – сказав Міллі.

У лютому розвідувальні служби США заявили, що Тегеран зараз не вживає заходів, необхідних для перетворення отриманого розщеплюваного матеріалу на ядерну бомбу. Водночас досі офіційні особи США здебільшого уникали публічних зауважень щодо того, скільки часу знадобиться Ірану для створення ядерної зброї, якщо він вирішить це зробити. Проте в приватному порядку офіційні особи США дали зрозуміти, що вони вірять, що Тегеран зможе створити ядерну зброю приблизно через рік.

У листопаді минулого року стало відомо, що Іран розраховує на допомогу Росії у посиленні своєї програми створення ядерної зброї. Тоді повідомлялося, що Тегеран шукає запасний план на випадок, якщо не вдасться реалізувати тривалу ядерну угоду зі світовими державами.