«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в бельгійському Льєжі

Відповідальність за напад в бельгійському місті Льєж, внаслідок якого у вівторок, 29 травня, загинули троє людей, взяло на себе угрупування «Ісламська держава», повідомив ресурс SITE, що відслідковує активність ісламістів в інтернеті.

Як відомо, Уранці 29 травня озброєний чоловік застрелив трьох людей у центрі міста Льєж. Двоє загиблих – поліцейські. Ще двоє офіцерів поліції зазнали поранень. Нападника застрелили. Перед атакою він здійснив ще один злочин, убивши 30-річного чоловіка.

Нападником виявився 36-річний Бенжамен Ерман, який раніше був засуджений за «дрібний злочин» і відбував покарання у в’язниці. Поліція стверджує, що в ув’язненні Ерман набув радикальних поглядів, повідомило Радіо Свобода.