Збірна Англії спробує реабілітуватися за фінал Євро-2020

У неділю, 14 липня, відбудеться вирішальна битва чемпіонату Європи між Іспанією та Англією. Фінальний поєдинок відбудеться у Берліні на «Олімпіаштадіоні» і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Технічній і запальній Іспанії довелось відігруватись у півфіналі з Францією, після того, як Коло Муані вже на початку матчу вивів команду Дідьє Дешама вперед. Піренейці перевернули все з ніг на голову в середині другого тайму, забивши два голи протягом 5 хвилин, і втримали перемогу. Як наслідок, підопічні Луїса де ла Фуенте підійшли до фіналу з восьмиматчевою переможною серією – востаннє їм вдавалося виграти дев'ять матчів поспіль у 2012 році, коли вони стали чемпіонами Європи.

Повторення цієї серії принесе Іспанії четверте золото Євро і дозволить випередити Німеччину у боротьбі за титул найуспішнішої збірної в історії континентальних першостей. Важливо, що у де ла Фуенте є для цього хороший бекграунд – раніше він вже тріумфував зі збірними Іспанії U-19 та U-23.

Схоже свою доріжку намацав і Гарет Саутгейт. Після звинувачень у наднудному та боягузливому футболі англійці видали справжню феєрію з нідерландцями і зуміли оформити камбек вже у доданий час. На Туманному Альбіоні свято вірять, що їхня команда зможе реабілітуватися за поразку від Італії у фіналі Євро-2020.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає Іспанію. На її перемогу дають 2,60, тоді як на звитягу Англії – 3,50. Нічию оцінюють у 2,93. Зважаючи на те, що і Іспанія, і Англія ще не пропускали більше одного м'яча в жодному матчі Євро-2024, фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,67, тоді як тотал менше 2,5 – 1,52.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Найбільше шансів відзначитись мають Гаррі Кейн (3,10) і Айвен Тоуні (4,20) в Англії та Альваро Мората (3,40) і Хоселу (3,80) в Іспанії. Дубль Кейна оцінюють у 16,00, а хет-трик у божевільні 77,00. Головними грубіянами в іспанців вважають Дані Карвахаля – його перспективу заробити жовту картку котирують у 2,60.

Де дивитися фінал Євро-2024

Матч транслюватиметься на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а також буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).