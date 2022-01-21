Фрегат Blas de Lezo відпливе протягом трьох-чотирьох днів

Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морі через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомила іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес, яку цитує Reuters

Роблес зазначила, що «Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО».

У зв'язку з цим до Чорного моря відправили іспанські військові кораблі. Вони візьмуть участь у навчаннях НАТО. Судна Blas de Lezo і Meteoro прибудуть у пункт призначення протягом кількох днів. Як повідомляється, тральщик ВМС Іспанії уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів.

Мадрид також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. До слова, днями міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні зі сторони Росії.

Раніше свій фрегат HMCS Montreal до Чорного моря відправила Канада. На його борту перебувають 240 моряків та пілотів. Вони братимуть участь у місії 6 місяців.