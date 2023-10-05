Одного з останніх теплих вересневих вечорів у центрі Львова можна було помітити незвичну групу людей. Екскурсії для міста – не дивина, проте в цьому випадку гідом був чоловік у плащі та масці зі старим ліхтарем у руках. Усі учасники екскурсії також мали плащі – із написом Farolero.

З 2018 року в Одесі, Києві та Львові працює агенція театральних екскурсій Farolero. Це франшиза однойменного російського проекту. Компанія не припинила роботу попри повномасштабне вторгнення Росії, а квитки на екскурсії в Україні донедавна можна було придбати з російських сторінок бізнесу. Власниця франшизи в Україні переконує, що придбала його у Барселоні й не сплачує роялті в Росію. У Львівській міській раді вже скерували лист до Державної агенції розвитку туризму, щоб перевірити діяльність Farolero. Крім цього, місто готує звернення до Служби безпеки України. ZAXID.NET розповідає історію Farolero, як він потрапив до Львова та продовжує працювати.

З Барселони в Казань

Росіянка Дарія Бікбаєва заснувала театральний екскурсійний проект у 2016 році. Російські журналісти пишуть про неї як про «російську дівчину, яка створила світову франшизу». В інтерв'ю росіянка розповідала, що ідея агентства виникла, коли вона була у вимушеній еміграції в Барселоні й думала, як почати заробляти, тож створила театральні екскурсії, де ліхтарник, або ж іспанською «Фаролеро», розповідає історії й проводить прогулянки нічними містами. Слухачам також роздають тематичний одяг – мантії з написом Farolero.

Екскурсії проводить гід у костюмі ліхтарника (Фото зі сторінки Farolero Ukraine)

Перші екскурсії відбулися саме в Барселоні. Згодом росіянка перевезла проект на батьківщину – в Казань. 1 серпня 2016 року вона зареєструвалася у Татарстані як «индивидуальний предприниматель» у категорії мікропідприємництво. Інформація про це та індивідуальний номер платника податків вказані на основному сайті Farolero. Після Казані екскурсії почали проводити в Москві та Санкт-Петербурзі.

Дані Дарії Бікбаєвої, які вказані на основній сторінці бізнесу

Після цього, як каже Бікбаєва, «проект поширився на СНГ і Європу», тобто росіянка продала франшизи за кордон. За словами бізнесменки, вартість франшизи у 2022 році становила 1 млн рублів (приблизно 300 тис. грн), а щомісячне роялті 30 тис. рублів (9 тис. грн). Бікбаєва зазначала, що за ці гроші надає брендовий реквізит, костюми, обладнання. Крім цього, російські власники бізнесу обіцяють підтримку в реалізації проекту. Дарія Бікбаєва та її бізнес-партнерка Яна Єльмановіч особисто приїжджають в міста, для яких продають франшизу, самі складають маршрут та пишуть історії для екскурсій. Аудіо для екскурсій також записують росіяни.

Перед початком повномасштабного вторгнення підприємиця розповідала російським журналістам, що екскурсії проводять у 17 містах Росії, Грузії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Шотландії та України. Деякі з франшиз мають власні сайти (як-от українська), деякі – лише сторінки в соцмережах. Водночас посилання на всі екскурсії є на головному сайті Farolero, хоча станом на зараз деякі з них недоступні.

Додамо, що у 2021 році Farolero перемагав у всеросійському конкурсі «Маршрут года», який організовує федеральне агентство туризму РФ. Крім цього, на сайті агенції зазначають, що партнером проекту є сайт «Культура РФ». Це видання працює за підтримки російського міністерства культури.

Бізнес вигравав урядові конкурси в Росії (Фото Farolero)

Три франшизи в Україну

В Україні франшизу Farolero у 2018 році придбала київська підприємиця Марина Потєхина. Власниця бізнесу Дарія Бікбаєва у 2021 році російським ЗМІ розповідала: «Нашу франшизу хотіли купити, коли прогулялися вперше з ліхтарником. Людей вражала туристична складова і вони самі приходили з пропозиціями. Наприклад, так зробила власниця трьох франшиз з України: вона просто прогулялася за кордоном з нами та захотіла розвивати цей напрямок у себе в країні».

З відкритих джерел можна дізнатися, що Марина Потєхина займається організацією подій. Зі сторінки в Instagram також можна довідатись, що вона цікавиться нумерологією та проводить в Instagram ефіри про жіночність. Крім цього, з соцмереж Марини Плтєхіної видно, що вона перебуває за кордоном і активно публікує фото зі Швейцарії, Італії, Німеччини, Канади тощо. Марина Потєхина та Дарія Бікбаєва також стежать за сторінками одна одної у соцмережах.

На бізнес-аналітичному ресурсі YouControl зазначається, що Марина Потєхина, як ФОП, спеціалізується на організації подій. Крім цього, вона займається рекламою та роздрібною торгівлею. Жінка є керівницею ТОВ «Оскар івент еджерсі», яке з 2013 року організовує весілля. Спочатку ТОВ зареєстрували у Донецьку, але після окупації Донеччини, Луганщини та Криму перереєстрували у Києві. Також, згідно з інформацією YouControl, Марина Потехина має зв'язок з ТОВ «Пасс медіа груп», яке зареєстроване в окупованому Донецьку і займається гуртовою торгівлею.

Спочатку, у 2018 році, екскурсії стартували в Києві та Одесі. У Львові офіційну прем'єру проекту презентували у 2019 році. Тоді до міста приїжджала Дарія Бікбаєва.

Марина Потєхина переконує ZAXID.NET, що не проводить жодних фінансових операцій з Росією.

«Купували франшизу у Барселоні, коли там з'явився перший ліхтарник. Це була перша франшиза, і умови роялті ще не існувало. Ми викупили ідею, розробили маршрут. Жодних фінансових операцій з країною-агресором ми не маємо. На жаль, ситуація з екскурсіями у Львові не найкраща – дві екскурсії на рік», – говорить ZAXID.NET Марина Потєхина. Проте нагадаємо, що Дарія Бікбаєва зареєструвала бізнес в Росії ще у 2016 році.

ZAXID.NET запитав, чи може підприємиця документально підтвердити, що франшизу купували саме у Барселоні. «Я платила готівкою і це було п'ять років тому. Не розумію, який стосунок це має до сьогоднішньої ситуації у світі? Ви були на нашій екскурсії? Вона несе надію та віру. Вона про мрії та призначення. Вона вам чимось не подобається? Якби ви були на ній, ми б із вами зараз так не розмовляли. Сходіть краще безкоштовно і приведіть свою сім'ю та отримайте трохи емоцій та позитиву у цей важкий для всіх час! Я творча людина і я за мир!», – написала Марина Потєхіна.

Екскурсії в Києві та Одесі можна послухати українською, російською та англійською, у Львові – лише українською. Екскурсійний квиток для дорослих у Львові становить 450 грн, для дітей – 200 грн. Квитки на 1,5 год екскурсії у Києві чи Одесі пропонують на сайті подарунків Bodo. Вартість становить від 650 грн до 2600 грн.

На українському сайті Farolero розділ «Про нас» не заповнений. У мережі немає інформації про адресу київського та одеського офісів. Натомість у Львові Farolero має профіль в Google maps за адресою Соборна, 3. Знайти фізично офіс за такою адресою ZAXID.NET не вдалося. Це будинок, де працює кав'ярня Saturdays coffee.

У Львові екскурсійний маршрут триває впродовж 90 хвилин. Його відстань – 1,5 км. За інформацією сайту компанії, місце зустрічі учасникам прогулянки надсилають перед екскурсією.

У Львові екскурсії проводять з 2019 року

Додамо, що у 2021 році, коли Farolero вже працював в Україні три роки, «Факти ICTV» випустили сюжет промоційного характеру під назвою «У Києві з'явилися казкові екскурсії Фаролеро». У сюжеті зазаначають, що проект європейський, а екскурсію вперше вигадали у Барселоні й поширили франшизи на різні міста Грузії, Америки, Європи й України. Про Росію та засновницю бізнесу росіянку в матеріалі взагалі не згадують.

«Не заробити грошей, а підтримати українців»

На Facebook-сторінці Farolero Ukraine на початку повномасштабного вторгнення публікували інформацію про допомогу для біженців за кордоном, розповідали, як поводитися під час обстрілів та пропонували допомогу з евакуацією. Крім цього, адміністратори сторінки пропонували підписникам пройти марафони вдячності «за мир во всем мире» і зайнятися медитаціями.

Після початку повномасштабного вторгнення, 4 квітня 2022 року, Дарія Бікбаєва опублікувала в Instagram картинку з написом «Буча». Саме на початку квітня після відходу російських військ з Київщини відкрилися страшні злочини росіян на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Бучі. Росіянка написала, що 1 квітня 2022 року «відкрила в Києві проект прогулянок»: не для того, щоб заробити грошей, а щоб підтримати українців. Тут нагадаємо ще раз, що власниця української франшизи Farolero переконує, що жодних фінансових операцій з країною-агресором не проводить і проект в Україні є самостійним.

Допис Дарії Бікбаєвої в Instagram

Загалом екскурсії від Farolero в Україні відновили восени 2022 року. Опція забронювати квитки існувала як на російському домені, так і на українському. Дизайн обох сторінок ідентичний. Якщо бронювати екскурсію на головному російському сайті Farolero, то він автоматично переправляє на український домен. На сайті вказували, що оплатити прогулянки можна лише готівкою.

ZAXID.NET зателефонував за номером, який вказаний як контактний на сторінці Farolero Ukraine. Жінка, яка відповіла, відмовилася представлятися, але зазначила, що відповідає за екскурсії у Львові, Києві та Одесі. Так само вона відмовилася розповідати про учасників, екскурсоводів проекту, лише сказала, що в кожному місті є своя команда. Жінка запевнила, що їхній бізнес з Росією не має жодних фінансових операцій. За її словами, екскурсії у Львові відбуваються досить рідко.

«Не встигли розкрутити й гарно анонсувати екскурсії. Наприклад, у Києві ми ходили до війни, і люди знали про нас. У Львові є пропрацьований маршрут, але ходимо досить нечасто. Сказати, що це конкретні дні та постійний графік, я не можу, просто збирається група охочих», – говорить представниця Farolero Ukraine.

Вона, як і Марина Потєхина, наголошує, що власниця Farolero Ukraine привезла бізнес не з Росії, а з Барселони. Проте жінка відмовилася детальніше про це говорити і після уточнювальних питань почала спілкуватися агресивніше.

«Забігаючи наперед, якщо ви хочете мене запитати, чому на інших сайтах написано Київ поряд з Москвою… Це, мабуть, ваше наступне запитання? З усією відповідальністю заявляю, що ніяких фінансових відносин з цією країною ми не маємо. В описі на сайті стоїть не тільки Україна. Там є і Париж, й інші міста, але ніяких фінансових відносин з цією країною не ведемо. Ми не маємо до них жодного стосунку, тому зараз писати й просити видалити наші міста з їхнього сайту, не будемо. Не спілкуємось і не підтримуємо зв'язки. Це інші люди. Ми не несемо відповідальності за них. Ми платимо податки своїй країні», – обурюється жінка.

Представниця Farolero Ukraine різко реагує на запитання про розрахунок готівкою і говорить, що розрахунок проводять через реквізити рахунків ФОП.

«Це тому, бо так написано у них [росіян] на сайті. Можна офіційно оплатити екскурсії, але щоб прив'язати LiqPay на нашому сайті (я говорю про наш сайт, виключно про Ukraine), треба своя процедура, бо міняється ФОП. З жодною готівкою ми працювати не можемо. Ми працюємо через ФОПа і не ведемо на місці жодних фінансових розрахунків», – переконує вона, проте надавати реквізити для оплати екскурсій відмовляється. «Це поза моєю компетенцією», – зазначає жінка, яка раніше сказала, що займається організацією екскурсій у трьох містах.

Після розмови журналістки з представницею Farolero Ukraine сторінка компанії з українським доменом на кільки днів перестала завантажуватись. Після відновлення роботи сайту на ньому тепер пропонують надіслати реквізити для оплати на пошту. ZAXID.NET спробував замовити квитки на екскурсію в Києві, щоб перевірити цю інформацію. Проте обіцяні реквізити на пошту ніхто так і не надіслав, а в листі тільки вказується, що оплата проводиться карткою.

Як реагують у Львові

У Львові гіди, які надають якісні туристичні послуги, отримують ідентифікаційні картки. Тож ZAXID.NET звернувся до управління туризму ЛМР, що займається видачею таких карток, щодо агенції Farolero. Там зазначили, що про таку агенцію вперше почули. Проте гід може зареєструватися як ФОП і отримати ідентифікаційну картку.

За словами керівниці управління туризму Христини Лебедь, місто заохочує гідів працювати офіційно, проте не має достатньо важелів впливу, щоб попередити незаконну роботу.

«Вся туристична спільнота чекає на новий закон про туризм, який надасть більше прав містам регулювати роботу гідів. У Львові маємо картку гіда. Для її отримання є умови: потрібно завершити сертифіковані курси, мати ФОП. Намагаємось стимулювати гідів це робити. Зокрема, рекомендуємо добросовісних гідів гостям міста, проводимо додаткові навчання. Однак є гіди, які нехтують цими правилами. Намагаємось виходити з ними на контакт, але це не завжди працює, бо не маємо достатньо законних важелів впливу. Проте можемо повідомляти у відповідні органи», – пояснює Христина Лебедь.

Керівниця управління туризму зазначила, що роботу туристичних операторів, бюро та агенціх координує Державна агенція розвитку туризму (ДАРТ). За словами Христини Лебедь розповіла, після звернення ZAXID.NET місто досліджує інформацію про компанію Farolero і вже скерувало лист до ДАРТ.

«У Львові це маловідома компанія. Я раніше їх не бачила, але спробувала замовити екскурсію. Це неможливо зробити вже на сьогодні, лише через кілька тижнів, бо, за їхніми словами, у них форс-мажори з працівниками. Тобто загалом так, екскурсії відбуваються. І це нас не може не обурювати, адже заснований бізнес в Росії. Ми скеровуємо лист в ДАРТ. Також паралельно звертатимемось до СБУ для перевірки діяльності цієї компанії. Компанія, яка пов'язана з Росією, не може діяти в Україні. Ми працюватимемо, щоб надати цій історії максимально публічного розголосу, й щоб правоохоронні органи цим зацікавилися», – запевнила Христина Лебедь.