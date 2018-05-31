Іспанський парламент вперше в історії оголосив недовіру прем'єр-міністру

Іспанський парламент вперше в історії висловив вотум недовіри прем'єр-міністру країни Маріано Рахою. За відповідне рішення у п’ятницю, 11 червня, проголосували 180 депутатів, проти – 169, повідомило місцеве видання El Pais.

Такий результат означає, що Рахой буде змушений піти у відставку, а новим прем'єр-міністром Іспанії може стати Педро Санчес від партії «Іспанська соціалістична робітнича партія».

25 травня голова партії соціалістів Іспанії Педро Санчес вніс пропозицію щодо вотуму недовіри уряду Рахоя після того, як були оголошені вироки у так званій «справі Gurtel», що стала одним з найбільших корупційних процесів, до якого були причетні політики із Народної партії, яку очолює Рахой.