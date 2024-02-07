У середу, 7 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про майбутнє нашої війни проти росіян.

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На тлі політичного клінчу всередині США, який заважає конгресменам проголосувати за оборонну допомогу для України, а також в умовах неготовності європейських виробників вийти на обіцяні темпи виробництва снарядів, Україна робить усвідомлений крок до нового типу війни – інноваційного і технологічного. Мова йде про системне застосування безпілотних і роботизованих систем. Напередодні президент Зеленський підписав указ про створення окремого роду військ – Сил безпілотних систем.

Можна сказати, що Україна вимушено робить ставку на дрони, бо на фронті уже декілька місяців відчутна жорстка нестача снарядів. Артилерія залишається у статусі «богів війни», але це той випадок коли навіть боги безсилі переламати хід бойових дій, бо у ворога у п'ять разів більше снарядів. Отож довелося звертатися за допомогою до інших небесних сил. Саме тому президент Зеленський і підписав указ про «нарощування спроможностей сил оборони».

Слова президента про те, що безпілотні системи мають дати конкретний результат уже найближчим часом, потрібно сприймати реалістично. З одного боку, FPV та інші ударні й розвідувальні дрони вже дають результат – росіяни просуваються у своєму наступі значно повільніше, ніж могли б це робити, а втрати у ворога зростають. Однак не варто сподіватися, що вже за місяць-другий ми побачимо принципово інший підхід до застосування безпілотних систем з боку Сил Оборони. На втілення указу президента піде значно більше часу. Отож це ставка з прицілом на майбутнє. На майбутнє, яке вже поруч із нами.

Невипадково високого представника ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Жозепа Борреля у Києві повели на виробництво «Армії дронів». Гість із Брюсселя побачив на власні очі «українську винахідливість» і заявив, що Україна має потенціал стати технологічною державою. Дякуємо за компліменти, пане Боррель, однак не забувайте про мільйон обіцяних снарядів.

Отож указ президента Зеленського створює юридичні передумови для системного використання безпілотників у всіх підрозділах Сил Оборони. Наразі ж ми маємо РУБПАКи – окремі роти ударних безпілотних авіаційних систем у різних бригадах. А такі підрозділи потрібні у значно більшій кількості не лише на бригадному, але й на батальйонному та інших рівнях. Часто наші оператори дронів воюють поза штатом, що заважає їм отримувати вибухівку та інші компоненти для нищення ворога. Отож указ Зеленського фактично наздоганяє і легалізовує реальність, яка уже панує на полі бою.

Рішенню президента передувала програмна стаття Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: в боротьбі за ініціативу». У цьому тексті генерал доходить до такого висновку: «Основною причиною зміни стратегії, форм та способів застосування військ, безумовно, є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Відтак безпілотні системи, поряд з іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин».

Валерій Залужний пропонує перейти до війни нового типу, максимально ефективно інтегруючи безпілотники та інші новітні роботизовані системи. У держави було майже два роки, аби усвідомити цей технологічний переворот, однак інертність громіздких систем бюрократичного і військового управління далася взнаки.

Набагато спритнішими й далекоглядними виявилися волонтери та місцеві громади. Саме низові громадські ініціативи наразі закривають значний обсяг потреб нашого війська в дронах різного типу. Окремі міста теж демонструють приклад того, як потрібно розвивати інновації задля перемоги. У Львові бачимо системну співпрацю місцевої влади з виробниками та військовими. Нещодавно місто збільшило суму грантів на розробку мілітарного обладнання до трьох мільйонів гривень, а загалом на цей рік виділили один мільярд гривень з бюджету Львова. Ось так наші податки працюють на перемогу.

Вже зрозуміло, що війна України проти російських окупантів увійде до сучасних підручників воєнного мистецтва і стратегії. Безпілотники стали проявом технологічного прориву на полі бою, а згодом ці системи зовсім в іншому масштабі запрацюють і в мирному житті. Світовим корпораціям і близько не вдавалося протестувати можливості дронів так, як це відбувається сьогодні в Україні. Це мирне майбутнє обов'язково настане після нашої перемоги, але не забуваймо, що лише одні безпілотники війну не виграють.