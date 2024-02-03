Гранти зможуть отримати виробники обладнання, яке потрібне українським військовим

Львівська міська рада збільшила суму, яку планує виділити на гранти для розробки мілітарного обладнання. На це заплановано виділити 3 млн грн, повідомив 3 лютого міський голова Львова Андрій Садовий.

«Днями провели зустріч з виробниками та військовими. Приємно вражені, що з кожним тижнем відсоток обладнання українського виробництва, яке закуповуємо разом з громадою Львова для армії, збільшується. Не знаємо, хто, де і як все це виготовляє, – не треба нікому знати цих деталей. Результати дуже хороші, але треба більше. Тому збільшуємо суму міських грантів на розробку мілітарного обладнання до 3 мільйонів гривень», – написав Андрій Садовий у соцмережах.

Нагадаємо, цього року з бюджету міста виділять 1 млрд грн на військові потреби. Гроші підуть на закупівлю дронів, автівок та на субвенції для військових частин.