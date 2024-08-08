Криворізький клуб спробує підтвердити свої амбіціє на євроарені

У четвер, 8 серпня, криворізький «Кривбас» у межах 3-го туру кваліфікації Ліги Європи зіграє проти чеської «Вікторії» Пльзень. Для команди Юрія Вернидуба цей поєдинок стане першим в історії оновленого клубу. Матч відбудеться у місті Кошице (Словаччина) і стартує о 21:00 за київським часом. Гру розсудить 35-річний Себастьян Гісхамер з Австрії.

«Кривбас» встиг стартувати в УПЛ, здобувши мінімальну перемогу над одеським «Чорноморцем». Натомість «Вікторія» зіграла у національній першості вже три матчі, святкувавши дві звитяги у перших двох турах, та розписавши нічию з «Яблонцем» на минулих вихідних.

Це буде перше офіційне протистояння між «Кривбасом» та «Вікторією» (у січні 2023-го на зимових зборах в Іспанії чехи розбили криворіжців з рахунком 3:0). Цікаво, що «Кривбас» більш ніж удвічі дешевший за «Вікторію» (16,23 млн євро проти 40,30 мільйонів). У складі команди Вернидуба менше збірників, ніж у чеського клубу (3 проти 5 в національній збірній та 1 проти 8 у молодіжних). Також в українському клубі менше легіонерів, порівняно з «Вікторією» (10 проти 12).

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Вікторію». Коефіцієнт на перемогу чехів становить 1,65. Успіх українців букмекери оцінюють у 5,60, а нічию – у 4,50.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,64, тоді як тотал менше 2,5 – 2,30.

Найбільше шансів забити мають Матей Видра та Даніель Васулін (обидва 2,20) у «Вікторії» і Олег Кожушко (3,00) та Дмитро Хомченовський (4,00) у «Кривбаса».

Де дивитися перший матч ФК «Кривбас» у 3-му турі кваліфікації Ліги Європи

Матч «Кривбас» – «Вікторія» онлайн буде доступний у прямій трансляції на території України. Подивитися гру наживо можна буде на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.