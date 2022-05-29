Орган Львівського органного залу 4 червня святкує своє 89-річчя. Сьогодні орган фірми Rieger-Kloss є найбільшим та найстаршим концертним органом в Україні, а також має довгу та насичену історію. З цієї нагоди Органний зал запрошує на особливий концерт.

Орган встановлений в історичній будівлі –памʼятці архітектури – колишньому християнському храмі. Споруджений на початку ХVII століття він пережив кілька перебудов. Передвісником останнього етапу стала пожежа на початку ХVІІІ століття, ушкоджень від якої не зазнала лише вівтарна частина. Перший орган був встановлений під час третього етапу будівництва, який завершився 20 вересня 1758 року, інструмент функціонував майже два століття.

У квітні 1932 року розпочалися перемовини з чеською фірмою братів Рігерів. (Gebrüder Rieger) з Ягендорфа про придбання нового органа. За новий інструмент заплатили 106 200 злотих. 4 червня він був освячений, а монтаж інструменту та введення його в дію відбулись у 1936 році.

Орган фірми «Gebrüder Rieger» мав величезні на той час музичні можливості, для його конструкції були використані всі найсучасніші органні розробки. Орган опус 2565 мав 70 регістрів, з яких три – трасмісійні, 3 мануали, педальну клавіатуру. Головна консоль розміщувалась на балконі. 12 регістрів були розміщенні окремо, в іншому кінці залу, в спеціальній шафі Fernwerk з лівого боку над вівтарем. Також орган мав додатковий пульт управління у вівтарі, 4-й мануал, так званий хор.

Таке розміщення регістрів сприяло тембровому різноманіттю. Звучання ставало ехоподібним та таємничим. Також наявність двох пультів дозволяло грати з будь-якої частини залу, або навіть двом органістам одночасно.

Акустичною особливістю стало те, що при грі в цій частині залу мали бути відкритими вікна, інакше звук був глухим.

За новий інструмент заплатили 106 200 злотих

Після Другої світової війни орган перестав діяти. Згодом у 1962 приміщення було передане Львівській політехніці.

У 1968 році фірма «Rieger-Kloss» виконала перші роботи з реконструкції органа, інсрумент набув новий номер в каталогах фірми – опус 3375, а також вигляду, в якому перебуває і зараз. Довелось замінити пульт, відновити втрачені труби, змінити розподіл регістрів. Другий пульт відновлено не було. Збереглись шафа, повітряні канали, а разом з ними і надія на повне відновлення Fernwerk.

На жаль, втраченими також є дані про найперших органістів, які грали на орган ще до Другої світової війни. Першим постійним органістом Будинку органної та камерної музики став викладач кафедри спеціального фортепіано Львівської консерваторії Самуїл Дайч. Він був блискучим виконавцем, багато концертував в різних містах Європи та Азії, куди йому дозволяла виїзд радянська влада.

Самуїл Дайч за пультом львівського органу. Фото Володимира Дайча

У 60-80-х роках в органному залі відбувалися концерти Львівського камерного оркестру. З афіш помітно, що солістами часто виступали видатні музиканти: Олександр Слободяник виконав концерт №22 Вольфганга Амадея Моцарта (диригент Ісаак Паїн); Олег Криса виконав концерти №3, 4, 5 Вольфганга Амадея Моцарта, концерт Антоніо Вівальді, концерт №2 Фелікса Мендельсона. Тут виступали Ігор Ойстрах, Володимир Співаков, Наталія Гутман, Олексій Горохов. Відбулось перше виконання концерту Альфреда Шнітке у Львові; в 1981 році виконувався Канон М. Дилецького та Концерт для органа з оркестром фа мажор Георга Генделя.

З гастролями до Львова приїздив швейцарський органіст і композитор Ліонель Рогг. Також сольні концерти мали: Жан Жак Грюненвальд (Франція), Гуго Лепнурм (Естонія), Рольф Уусвялії (Естонія), Гаррі Гродберг (СРСР), Леопольдас Дігріс (Литва), Арсеній Котляревський (Україна).

З афіш помітно, що солістами часто виступали видатні музиканти

Наприкінці 1980-х орган знов потребував ремонту, і в 1988 фірма «Rieger-Kloss» здійснила другу реконструкцію. Після неї, в тому ж році був відкритий Будинок органної та камерної музики, а головним органістом став Віталій Півнов, учень батька української органної школи Арсенія Котляревського.

У 2005 році було здійснено третю реконструкцію органа, приурочену до 750-річчя Львова.

Наразі орган Львівського органного залу є найбільшим в Україні, він належить до класичного зразку романтичного типу органа з оркестральним характером. Орган має 560 регістрів + 2 трансмісійні, 4742 труб, три мануали та педальну клавіатуру, 6 постійних та 4 вільні комбінації, електропневматичну трактуру.

Наразі орган Львівського органного залу є найбільшим в Україні

Впродовж кількох останніх років інструментом опікується органний майстер Шандор Шрайнер, тримаючи його у чудовій концертній формі.

Нині Львівський органний зал став потужною інституцією з багатьма напрямками роботи. Це сучасний творчий простір, в якому з 2018 року діє виставкова галерея. У залі представлена експозиція роялів ХІХ - ХХ століття. В 2019 році були відкриті та реставровані розписи відомого майстра сецесії Яна Генріка Розена.

Тут реалізуються різноманітні музичні та творчі проекти, зокрема відбуваються прем'єри нових творів, написаних українськими композиторами спеціально на замовлення Органного залу. Четвертий рік поспіль діє «Органна резиденція», де відбувається потужний обмін досвідом між європейськими та українськими органістами.

Це зразок органу з оркестральним характером

Органістки Надія Величко, Світлана Позднишева та Олена Мацелюх проводять десятки концертів на місяць. Також солісти інструменталісти – скрипаль Адріан Боднар та піаніст Андрій Макаревич – створюють різноманітні та неординарні програми.

Особливу увагу культурний менеджммент та виконавці приділяють промоції та виконанню музики українських композиторів.

Із 2010 в Органному залі проводиться щорічний «Львівський міжнародний органний фестиваль».

За пультом органу побували такі видатні сучасні виконавці, як Ула Кріґул, Бернар Струбер, Йоганн Труммер, Жан-Марі Лєруа, Ольга Дмитренко, Деніс Вілке, Стефан Доннер, Томас Меллан, Міхал Шостак, Ліга Деюс, Міхаел Ґріль, Йозеф Кратохвіл, Едмунд Боріц-Андлер, Володимир Кошуба, Петро Сухоцький, Валерія Балаховська, Наталія Молдаван, Станіслав Калінін, Ольга Жукова, Ольга Чундак та багато інших.

Орган фірми «Rieger-Kloss» продовжує групувати та об’єднувати навколо себе прекрасних музикантів, слухачів та композиторів.

4 червня Львівський органний зал запрошує до концерту приуроченого 89-річчю львівського органа. Особливістю концерту стане те, що твори на найбільшому органі України поряд з досвідченими солістами виконає нова генерація органістів, учні Надії Величко – Марк Новакович, Віталій Дворовий та Сергій Павлів.