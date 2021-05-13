Таким міг бути серійний кабріолет S-класу

Не секрет, що пік популярності повнорозмірних чотиридверних автомобілів зі складним дахом припав на перші десятиліття XX століття – тоді виробництвом таких кузовів займалися сотні ательє по всьому світу. Багато з них працювали з індивідуальними проектами для заможних клієнтів, повідомляє Motor1.

Згодом великі кабріолети почали втрачати популярність серед покупців, а після Другої світової війни серійне складання таких машин практично зійшло нанівець. Вийнятком став концерн Ford, що випускав модель із відкритим верхом на базі розкішного седана Lincoln Continental аж до 1967 року.

Дах в кабріолеті розкладається за допомогою спеціального механізму. Фото Mercedes-Benz

Відтоді цей клас практично вимер: залишилися лише рідкісні позашляхові моделі на кшталт Volkswagen Type 118 (відомого також як The Thing), а також сучасні п'ятидверки Jeep Wrangler і Ford Bronco, дах з яких за бажанням можна зняти. Однією з головних причин масової відмови від «седанів із відкритим верхом» стала недостатня жорсткість довгого кузова – якщо на рамних машинах від проблеми можна позбутися хоча б частково, то на легковиках це зробити складніше.

Але прогрес, як відомо, не стоїть на місці: з розвитком технологій показники жорсткості кузовів на кручення і вигин неухильно збільшувалися, тому в середині 2000-х виробники знову почали пробувати сили в будівництві чотиридверних кабріолетів. Одним з перших проектів нової хвилі став показаний у 2007 році концептуальний Mercedes-Benz Ocean Drive, над дизайном якого працювала каліфорнійська дизайн-студія німецької компанії: за півтора року до цього вона представила химерний Mercedes-Benz Bionic, а через кілька місяців після прем'єри відкритого прототипу цей підрозділ викотив знаменитий F700.

Так найбільший кабріолет марки виглядає без даху. Фото Mercedes-Benz

У компанії готували нового флагмана лінійки німецького бренду: за основу для побудови концерт-кара концерн DaimlerChrysler (який уже влітку 2007-го знову розділиться на дві корпорації) вибрав серійний седан Mercedes-Benz S600 нового на той момент покоління W221 з величезним мотором V12 (517 к.с., 830 Нм), який, нагадаємо, можна було замовити лише для подовженої версії.

Але впізнати в прототипі риси «двісті двадцять першого» було не просто: окрім купола м'якого складного даху, що нависає над розкішним салоном, Ocean Drive набув іншого оформлення екстер'єру, яке допомагало дистанціювати його від вихідного S-класу. Незвичайний дизайн передньої частини кузова (через три роки він перейшов на серійний CLS другого покоління) і модні двері без рамок розбавляли консервативний образ повнорозмірного «Мерседеса» – чого ж йому не вистачило для успіху?

Салон дещо відрізнявся від S-класу того часу. Фото Mercedes-Benz

Офіційний дебют Ocean Drive справив, можна сказати, у себе на батьківщині – точніше, на автосалоні в Детройті. І справа не лише в тому, що над створенням концепту працювала північноамериканська команда дизайнерів. За великим чотиримісним кабріолетом, мабуть, найсильніше сумували саме в Штатах, де свого часу пропонували широкий асортимент повнорозмірних моделей з відкидним верхом. Тому саме там Mercedes-Benz Ocean Drive повинен був зробити фурор.

Але цього не сталося – реакція публіки виявилася змішаною. Очевидно, світ тоді не дозрів до ухвалення величезного кабріолета S-класу. Однак німці припасли в кишені ще один бренд якраз на такий випадок.

У 2007 році Maybach, який переживав падіння обсягів продажів у всьому світі, потребував допомоги з боку керівництва материнської компанії. Гамі старіючих моделей не завадило б поповнення у вигляді кабріолета на базі подовженого S-класу з 12-циліндровим двигуном, але в серію він так і не пішов. За офіційною версією, це пов'язано з тим, що жорсткість кузова Ocean Drive не дотягувала «до найвищих стандартів бренду Maybach», але насправді марка вже працювала над іншим проектом – всього через кілька місяців побачить світ прототип Maybach 62 S Landaulet з відкритою секцією над заднім диваном (який, до слова, теж не дістався до конвеєра).

Стандартам марки Mercedes-Benz жорсткість кузова концептуального кабріолета, мабуть, теж не відповідала, тому Ocean Drive так і залишився виставковим екземпляром: від проекту було вирішено відмовитися, і наступному поколінню S-класу з індексом W222 чотиридверна версія з відкритим верхом, на жаль, не дісталася. Зате в сімейство флагманських моделей знову включили традиційний дводверний S-кабріолет, з 1996 року виділений в самостійний CL-клас. А що ж Maybach? Іронія долі в тому, що він теж приєднався до мерседесівської лінійки разом з кабріолетом – Maybach як окремий бренд скасували.

Сьогодні жодних передумов до того, щоб автовиробники знову повернуться до випуску великих чотиридверок з відкритим верхом, немає: постійно посилюються стандарти безпеки та різнопланові краш-тести ставлять непросте завдання при розробці масових моделей, що вже говорити про кабріолети на базі довгих седанів. Утім, хто знає, що принесе нам ера електромобілів...