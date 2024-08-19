Італія екстрадувала до України росіянина, який перебував у міжнародному розшуку за організацію викрадення автомобілів

Італія передала українським правоохоронцям 47-річного росіянина, якого підозрюють в організації схеми викрадення автомобілів. Чоловік адміністрував Telegram-канал, де навчав людей викрадати автомобілі, а також вимагав викупи за викрадені авто. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, росіянин створив Telegram-канал, залучивши групу людей, які пропонували власникам викрадених елітних автомобілів повернути їх за пів ціни. Гроші потерпілі переказували на електронні гаманці різних криптосервісів. У разі відмови шахраї продавали викрадені авто або розбирали їх та продавали запчастини.

«Раніше судимий на території Росії підозрюваний з 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкриття та приведення в дію двигуна. На своєму Telegram-каналі він продавав спецтехніку для злому авто, а в соцмережах проводив майстер-класи зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації», – йдеться у повідомленні.

У серпні 2022 року правоохоронці викрили автовикрадачів. Тоді вони здійснили 53 обшуки у дев’яти областях. П’ятьом учасникам групи повідомили про підозри, а організатора – громадянина Росії – оголосили в міжнародний розшук.

У співпраці з польськими правоохоронцями росіянина у 2023 році затримали в Італії. Наразі його передали Україні. Йому оголосили про підозру у організації злочинної схеми (5 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 КК України) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тис. грн.

Зазначимо, що правоохоронці не називають ім’я або нікнейм затриманого, але, ймовірно, йдеться про адміністратора Telegram-каналу Wasp Killer.