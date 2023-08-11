Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

Словацький суд екстрадував до України одного з підозрюваних у справі щодо спроби заволодіти 5 мільйонами гривень «Укрзалізниці» під час закупівлі ПЛР-тестів. Про це повідомили у прес-службах НАБУ та САП у п'ятницю, 11 серпня.

За даними правоохоронців, з 2022 року підозрюваний чоловік перебував у міжнародному розшуку. Спільно з іноземними службами зловмисника затримали у Словаччині влітку 2023 року.

«САП та НАБУ за взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України одного з підозрюваних у справі щодо замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 5 млн грн під час закупівлі ПЛР-тестів, а саме представника комерційної структури», – повідомили у прес-службі САП.

Чоловіка передали українським правоохоронцям 11 серпня. Наразі вирішується обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у 2020 році, під час пандемії Covid-19 службовці «Укрзалізниці» розробили схему розкрадання коштів під час закупівель ПЛР-тестів на коронавірус. Посадовці завищили ціну тестів – кожна одиниця коштувала на понад 400 грн дорожче, аніж зазвичай.

За даними прокуратури, зловмисники хотіли заволодіти майже 5 млн грн, проте через непроходження внутрішньої процедури погодження договір не було укладено. Правоохоронці повідомили вісьмом людям про підозру за ст. 191 ККУ (привласнення майна зі зловживанням службовим становищем). Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі.